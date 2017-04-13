Başkan Uysal: "En Güzelini Yapmakla Mükellefiz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Park ve Bahçeler ve Veteriner İşleri müdürlükleri çalışanlarıyla biraraya geldi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Nisan ayı meclisinde Muratpaşa Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet raporunun kabulüyle başladığı birim ziyaretleri kapsamında Park ve Bahçeler ve Veterinerlik İşleri müdürlükleri çalışanlarıyla kahvaltı yaptı. Kahvaltıda Başkan Yardımcıları İbrahim Cephaneci, Erol İşbilen ve Hasan Kaçmaz'la birlikte belediye meclis üyeleri de yer aldı.



Ermenek'te bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ek binasında müdürlük çalışanlarıyla biraraya gelen Başkan Uysal, 2016'da Muratpaşa Belediyesi'nin oluşturduğu yeni yeşil alanlar, cadde ve sokak yenilemeleri, çöp konteynerlerinin yer altına alınması gibi çalışmalarıyla Türkiye'nin 'enleri' arasına girdiğini söyledi. "Bunu siz başardınız" diyen Başkan Uysal, belediye çalışanlarına teşekkür etti.



Başkan Uysal, "Toplumun geleceği için ne hayal ediyorsak, evimizdeki çocuğumuz için ne hayal ediyorsak Muratpaşa'da en güzelini yapmakla mükellefiz. Bunu da yapıyoruz. Bunu yapmanın onuru ile eve gidiyoruz. Değerini bilecek olana çok değerli bir şey" diye konuştu. - ANTALYA