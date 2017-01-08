Başkan Uysal'dan Kadınlara Ücretsiz Mamografi Daveti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede 40 yaş ve üstü 102 bin kadına mektup göndererek ücretsiz mamografi çektirmeye davet etti.



Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü'yle imzalanan protokolle kadın sağlığı konusunda işbirliğine giden Muratpaşa Belediyesi, ilçede yaşayan 102 bin, 40 yaş ve üstü kadına ücretsiz meme kanseri taraması yaptırmaları için davet mektubu gönderdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın imzasını taşıyan mektupta meme kanserinin kadınlarımızda görülen kanser tipleri arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.



Muratpaşa'da kadınlar 444 8 007 numaralı Turunç Masa'dan alacakları randevuyla Muratpaşa ve Kepez'de bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz taramadan geçebilecek.



Meme ve rahim ağzı kanseri taramaları pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Muratpaşa ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM), perşembe günü ise Kepez KETEM'de yapılacak. - ANTALYA