Başkan Uysal'dan İşçilere Kahvaltı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri işçileriyle yaptığı kahvaltıda "Muratpaşa'da sadece toplumu ve kenti daha iyiye götürmek için belediyecilik yapıyoruz" dedi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fen İşleri Müdürlüğü'nde, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüklerinde görevli işçilerle kahvaltıda buluştu. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı kahvaltıda konuşan Başkan Uysal, 3 Nisan'da gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında 2016 yılı faaliyet raporunun kabul edildiğini hatırlattı. Belediyenin 2016 çalışmalarının kabulüyle yeni bir hizmet yılının başladığını dile getiren Başkan Uysal, "2016 yılında birlikte neleri başardık? Birer cadde ve sokak yenileme projesi olarak hayata geçirdiğimizi asfalt çalışmalarında son 6 yılın rekorunu kırdık. Geçen yıl Muratpaşa'nın sokaklarında ve caddelerinde 123 bin 475 ton asfaltlama yaptık. 2016'da yeraltı asansörlü çöp konteynerlerinde de 2011-2015 arasında yapılandan çok fazlasını imal edip montajını gerçekleştirdik. 2016 yılında 313 noktada bin 156 çöp konteynerini yeraltına aldık. Tüm bunları sizlerle birlikte bütün Muratpaşa'yla birlikte kurduğumuz dayanışma içinde gerçekleştirdik. Hepinize teşekkür ediyorum."



Muratpaşa'da, sadece toplumu ve kenti daha iyiye götürmek için belediyecilik yaptıklarını belirten Başkan Uysal, bunun ancak kamu yararı ilkesini ana hedef olarak belirlemekle mümkün olduğunu söyledi. Her çalışmanın amaç ve hedeflerinin ilk sırasına kamu yararı yazıldığı anda Muratpaşa Belediyesi'nin yaptığı gibi asfaltını, çöp konteynerini kendi tesisinde üreten bir yapıya dönüşmenin zorunlu olduğunu belirten Başkan Uysal, "Kamu yararı konusunda ciddi ve kararlı olmak şehirlerin ilerleyebilmesi için olmazsa olmazıdır" dedi. - ANTALYA