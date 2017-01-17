Başkan Uysal'dan Esnafa 'Geçmiş Olsun' Ziyareti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şiddetli yağış nedeniyle 20 metrelik beton sundurmanın çöktüğü Sinan Mahallesi'ndeki esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da geçen hafta etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Sinan Mahallesi çarşısında bir işhanına ait beton sundurmanın çöktüğü Hüsnü Karakaş Caddesi'ndeki esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci ve Sinan Mahallesi Çarşı Esnafı Derneği Başkanı Saim Koçak'ın eşlik ettiği Başkan Uysal, sokakta esnafı tek tek ziyaret etti, Muratpaşa Belediyesi'nden bir talepleri olup olmadığını sordu. Belediyenin çalışmalarıyla hayatın normale döndüğü sokakta Başkan Uysal, olayda can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunu söyledi. Başkan Uysal, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi. - ANTALYA