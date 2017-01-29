Başkan Uysal Çocukları Sevindirecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, sömestr tatilindeki çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz 12D sinema izleme hizmeti sunacak.



Karadeniz Ereğli Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz film gösterimi sunacak.



Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 'Başkan amcalarından çocuklara sömestr tatili hediyesi' adlı 12D ücretsiz sinema etkinliği, 30-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.



Etkinlik kapsamında ayrıca 01-03 Şubat 2017 tarihleri arasında mobil araçta ücretsiz 12D sinema gösterimi mahalleleri dolaşarak çocuklara izlettirilecek.



Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, söz konusu etkinliklere tüm öğrencilerin davetli olduğunu belirtti. - ZONGULDAK