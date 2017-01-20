Başkan Uysal, Asfaltta İmzayı Attı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dutlubahçe ve Konuksever mahallerini ayıran 1 kilometre uzunluğundaki Emrah Caddesi'ne bin 440 ton asfalt çalışması yapan ekipleri ziyaret etti, yola yapılan Muratpaşa Belediyesi imzasını boyadı.



Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol yapım ekipleri yeni yılın ilk günleriyle birlikte çalışmalara başladığı Emrah Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı.



Dutlubahçe ve Konuksever mahallerini ayıran 1 kilometre uzunluğundaki caddede çalışmaların son günü ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'da asfaltları tamir etmekten ziyade tamamen kazıyıp 40 yıl ömürlü sıcak asfaltla kapladıklarını söyledi.



Muratpaşa Belediyesi'nin 2016 Mart ayında üretime başlayan tesisleriyle kendi asfaltını üretir hale geldiğini hatırlatan Ümit Uysal, "Bir gün aralık vermeden, hafta sonları dahil çalışıyoruz. Bütün Muratpaşa'mızın cadde ve sokaklarını bu yıl içerisinde yenilemeyi düşünüyoruz" dedi.



Emrah Caddesi'nde bin 440 ton asfaltlama yaptıklarını aktaran Başkan Uysal, "Şuan Dutlubahçe ve Konuksever mahallemizdeyiz. Meltem, Soğuksu, Bayındır, Varlık mahallerimizde asfalt çalışmalarını bitirdik. Doğalgaz çalışmalarını hepsini takip ederek bütün cadde ve sokaklarımızı tek tek yeniliyoruz" diye konuştu.



Başkan Uysal, Emrah Caddesi'nde asfalt çalışmalarını tamamlanmasıyla birlikte yola yapılan Muratpaşa Belediyesi logosu ve asfaltın tarihinin yer aldığı imzayı da boyadı. - ANTALYA