Başkan Uyar Oyunu Kullandı

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, eşi Günay Uyar ve oğlu Baran Nebi Uyar ile birlikte Anayasa değişikliğine ilişkin referandum da oylarını kullandılar.



Urla 80. Yıl Gazi Ortaokuluna saat 11.45 sıralarında giden Belediye Başkanı Sibel Uyar, 1001 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sonucun hayırlı olmasını dileyen Başkan Uyar, daha sonra aynı okulda saat 12.00 sıralarında oy kullanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ile sohbet etti. Sandık görevlilerine başarı dileğinde bulunan Başkan Uyar, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı. Başkan Uyar Urla'da ki oy kullanılan bütün okulları gezdi. - İZMİR