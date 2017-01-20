Başkan Uyan, Zabıta Müdürlüğü'nden Brifing Aldı

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Zabıta Müdürlüğü'nün 2016 yılı çalışmaları hakkında brifing aldı.



Marmaraereğlisi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü yetkilileri Başkan Uyan'a 2016 yılı içinde yapılan çalışmaları aktardı. Açıklamada, yıl içerisinde müdürlüğe çeşitli konularda 412 adet dilekçe geldiği, dilekçeler ile ilgili gerekli araştırma ve kontroller yapılarak, olumlu bir şekilde sonuçlandırıldığı, ilçe genelinde Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatına tabii 883 adet işyeri denetlendiği belirtildi. Yapılan denetimlerde 4 adet işyeri ruhsatsız çalıştığı için mühürlenerek faaliyetten men edildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Denetimler neticesinde 45 adet işyerine ruhsat çıkarıldı. Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Birimince yıl içerisinde 70 adet işyeri ruhsatı verildi. Umuma açık işyerlerine, kaymakamlık makamının oluru ile ilgili kolluk, sağlık personeli, veteriner hekim ve müdürlüğümüz personelince gerekli denetimler yapıldı ve 1 adet işyerine idari yaptırım ceza tutanağı düzenlendi. Yine yapılan denetimlerde 64 dilenciye müdahalede bulunularak dilencilikten men edildi. 142 adet seyyar işgalciye müdahalede bulunularak faaliyetten men edildi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde 1 tüzel kişi ve 5 gerçek kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği idari yaptırım ceza tutanağı düzenlendi. İlçede trafik akışının yoğun olarak yaşandığı, Merkez Rahmi Özcan Bulvarı, Enis Sülün Caddesi, Sahil Caddesi, Yeniçiftlik mahallesi Atatürk bulvarı ve Sultanköy mahallesi Sultanköy yolu üzerinde trafiğin daha rahat ve olası yanlış araç parklarının önlenmesi için deliminatörler ile trafik düzenlemesi yapıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile koordine edilerek Rahmi Özcan Bulvarı, Enis Sülün caddesi, Yeniçiftlik mahallesi Atatürk bulvarı ve Sultanköy mahallesi Sultanköy yolu üzerinde bulunan kasislerde boyama çalışması yapıldı. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sahil kesimlerinde halkın yoğun olarak denize girdiği Merkez sahili, Dallas sahili, Sultanköy sahili ve Yeniçiftlik sahillerinde dubalar ile emniyet şeridi çekilmiş, boğulma olaylarını önlemek için uyarıcı levhalar takılmış, özellikle hafta sonları belediye anons cihazı ile halk uyarılmış ve tüm sahillerde 4 adet deniz motoru, 8 kişilik cankurtaran personeli ile boğulma vakalarının önüne geçilmeye çalışıldı. Sahil kesiminde bulunan otel, motel, pansiyon ve kampinglerde zabıta ekiplerince gerekli denetimler yapılarak işletmelerdeki eksiklikler giderilmeye çalışıldı. İlçe genelindeki okul civarlarında faaliyet gösteren 12 adet gıda ürünü satışı yapılan işyerleri İlçe Tarım Müdürlüğü, Toplum Sağılığı Merkezi ve müdürlük personellerince gerekli denetimlerde bulunuldu."



Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, 2016 yılı değerlendirmesinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarından bahsederek, Zabıta Müdürlüğü'nün esnafın karşısında bir güç olarak değil, her zaman yanında olan ve vatandaşa hizmet etmesi gereken bir müdürlük olması gerektiğini vurguladı. Marmaraereğlisi Zabıta Müdürlüğü'nün de bu stratejıyle hizmet verdiğini vurgulayan Başkan Uyan, 2017 yılı içinde de bu stratejıyle hizmete devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ