Başkan Uyan: "En Kaliteli Hizmeti En Kısa ve Ekonomik Yoldan Verme Gayreti İçerisindeyiz"

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "En kaliteli hizmeti en kısa ve ekonomik yoldan verme gayreti içerisindeyiz" dedi.



Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, vatandaşlara sundukları hizmet kalitesini arttırmak için alınan ve belediye garajında bulunan 83 adet araç ve iş makinesi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Belediye Başkanı Uyan, vatandaşların rahatı, huzuru ve nezih bir ortamda yaşamalarının önemine vurgu yaparak, "Projelerimizle hemşehrilerimizin rahat nefes aldığı, huzur duyduğu bir şehir düşündük. Kısacası insanı dışlayan değil kucaklayan bir şehir hayal ettik. Bunu da hayata geçirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projelerimizle gerçekleştiriyoruz" dedi.



"83 araç ve iş makinesi ile dev hizmet filosu"



Marmaraereğlisi Belediyesi olarak en kaliteli hizmeti en kısa ve ekonomik yoldan verme gayreti içerisinde olduklarına değinen Uyan, "Bugün var gücümüzle bu gayreti sürdürüyoruz. Belediyemizde hizmet eden 83 adet araç ve iş makinesi var. Bu araçlar verdiğimiz hizmetlerin gelişmesine de katkı sağlıyor. Hizmet gücümüzü artırmak için bu araçların ekonomik olarak bakım ve onarımlarını sağlamak gerektiğini düşündük. Belediye garajımızda bulunan kadememiz de gerekliliğine inandığımız bir adet lift ilave ettik. Bu liftin katılımıyla hizmet gücümüzün daha da artıracağımızı düşünüyoruz. Bu güzel şehrimizi hak ettiği güzelliğe kavuşturmayı hayal ederek çıktığımız bu yolda şehrimiz güzelleşince hemşehrilerimizin yaşam standartlarının da güzelleşeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti. - TEKİRDAĞ