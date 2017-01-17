Başkan Uyan'dan Gazetecilere Teşekkür Yemeği

Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından gazeteciler için düzenlenen yemekte konuşan Başkan Uyan, 2016 yılı faaliyetleri ve 2017'de yapılacak faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.



Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından gazeteciler için bir restoranda düzenlene yemeğe Tekirdağ merkez ve ilçelerinden çok sayıda basın mensubu katıldı. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, katılan bütün basın mensuplarına teşekkür ederek, belediyenin 2016 faaliyetleri ve 2017'de yapılacak faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Basın mensupları için düzenlenen yemekte konuşan Başkan Uyan, "Yılda bir sefer de olsa Gazeteciler Gününüz var. Siz de aynı bize belediye başkanları gibi, belediye çalışanları gibi kamu görevi yapıyorsunuz. Zor şartlarda görev yaptığınız bir gerçektir. Vatandaşların doğru bilgi alması açısından, ilimiz genelinde bir basın ordusu diyelim. Yani sizler varsınız. İlimiz genelinde 1 milyon insana varsa, vatandaşlar bu doğru bilgileri sizden alıyor. Onun için ben tüm vatandaşlarımız ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi.



Yeni belediye binası ve yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Uyan, "Temelini attığımız belediye binamız vardı. 3 ay sonra müteahhit inşallah bize teslim edecek. Önümüzdeki yaz, bu belediyeyi hep birlikte açma şansımız olacak inşallah. Bir pazar yerimiz vardı geçen yıl başlayacak dedik başladık ve bitirdik ve açılışını yaptık. Kültür merkezimiz vardı. Onları bitirdik açılışını yaptık. Asfalt şantiyesini kurduk ve yaklaşık 50-60 kilometre kadar bir sıcak asfalt yaptık. 2016 yılında basında 2 bin kez yer almışız, arkadaşlarımız bunları tek tek saydılar. Bir kaç tane yani 10-15 tane karalamak için haber yapmış olsalar da geri kalanı hep olumlu haberlerdir" dedi.



"Trakya bölgesinde ilk defa Marmaraereğlisi'nde kurulacak"



Şu anda Marmaraereğlisi'nin 24 bin 500 nüfusu olduğunu ifade eden Uyan, "Yaklaşık 95 milyonluk yatırım var. Yani işte belediye binaları, pazar yerleri, kültür merkezleri, Yeniçiftlik, Sultanköy, Ereğli şimdi bunların içerisinde de bakanlıklara arsa tahsisi yaptık. Bunların maliyeti 70-80 milyon kadardı. Bunu ne için yaptık bakanlıklarında ilçemizde yatırım yapması konusunda biz onlara yardımcı olduk. Onlarda bize yardımcı oldular. Bu yatırımların en önemlisi mesela ben çok önemsiyorum. Engelsiz Yaşam Merkezi bizim Marmara bölgesinde ve Trakya bölgesinde şu anda yok ilk defa ilçemizde kurulacak. Yerini belediyeden ben verdim. Yaklaşık 7 milyonluk bir arsa verdik. Bunun için şu anda proje çalışmaları yapıldı ve şu an ihaleye çıkma aşamasında. İhaleye çıktıktan sonra inşallah 2018'in ilk altı ayında bununda açılışını yapacağız. Yine bakanlık tarafından bir lise yapılıyor onun yerini de ben verdim lisenin yanında bir yurt yapılacak onun yerini de ben verdim. Büyükşehir Belediyesi bir okul yapıyor. Ufak çocuklar için anaokulu yaptık. İnşallah oda yakın bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. 2016 yılı içerisinde 1115 tane bebek dünyaya gelmiş bunların giyebileceği kıyafetleri bir sepet şeklinde götürüyorduk. 2016 yılında yine 143 kişi dünya evine girmiş nikahlarını kıymışızdır. Yine 2016 yılında 400 hayvan kısırlaştırmışız. Bunlar bölgenin sorunu biliyorsunuz. Hayvan barınaklarımız mükemmel bir şekilde dizayn edildi" diye konuştu.



Marmaraereğlisi ilçesinin enerji depolama haline geldiğini ifade eden Başkan Uyan, ilçelerinden kömüre dayalı elektrik santrali kurulmasını istemediklerini de dile getirdi. Başkan İbrahim Uyan, konuşmasının ardından yemek yiyen basın mensuplarının masasına giderek onlarla tek tek ilgilendi. - TEKİRDAĞ