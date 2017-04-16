Başkan Usta'dan Yanal'a Transfer Sözü!

Şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarını yineleyen Bordo-Mavili kulübün patronu, "Hiç merak etme hocam. Kimi istersen alacağız" dedi.



Sezonun ikinci yarısında müthiş bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da, transfer için de resmen düğmeye basıldı. Takıma verilen 2 günlük izinde Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve teknik direktör Ersun Yanal İstanbul'da bir araya geldi.



Gündem tabii ki transferdi. Takımın mevcut gidişatından hem camianın hem taraftarın memnun olduğunu belirten Usta, Ersun hocaya kurulacak kadro konusunda açık çek verdi. Başkan'ın, "Hiç merak etme hocam. Kimi istersen alacağız. Çalışmalara da erkenden başladık. Devre arasında olduğu gibi nokta atışı takviyeler yapacağız" dediği öğrenildi. Ersun Yanal'ın transfer istediği öncelikli bölgeler forvet, stoper, orta saha ve kanat.



İstanbul'da görüştüler



Bordo-Mavililer, mevcut takımın ahengini bozmadan, direkt olarak katkı sağlayabilecek 4-5 oyuncuyu kadroya kazandırmak amacında. Öte yandan İstanbul'daki zirvede Başkan Usta, transferdeki tek yetkilinin de Ersun hoca olduğunu yineledi ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarının altını çizdi.



(Fanatik)