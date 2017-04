Başkan Uğurlu: "Türkiye İslam Coğrafyasının İmamesidir"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Çiğli'de bulunan Erzurum Ovaçevirmeliler Derneğini ziyaret ederek, "Türkiye İslam coğrafyasının imamesidir. Biz onları toparlamazsak onlar bir araya gelmez. Biz 16 Nisan'dan sonra şemsiyemizi açıp onları da etrafımıza toparlayacağız" dedi.



Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Yaşar Kırkpınar ve Çiğli Belediyesi meclis üyesi Atilla Atlı ile birlikte Erzurum Ovaçevirmeliler Derneğini ziyaret etti. Ziyarette, pazar günü yapılacak olan referandum a değinen Uğurlu, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını kaydetti. İslam coğrafyasını bir tespihe benzeten Başkan Uğurlu, bu tesbihin imamesinin ise Türkiye olduğunu savundu. Uğurlu "Türkiye İslam coğrafyasının imamesidir. Biz onları toparlamazsak onlar bir araya gelmez. Biz 16 Nisan'dan sonra şemsiyemizi açıp onları da etrafımıza toparlayacağız. Böylelikle tüm İslam alemi bir araya gelmiş ve toparlanmış olacak. Bizim ittifakımızı bozmak için 100 yıldan beri ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onlar ne yaparsa yapsınlar biz birliğimizi muhafaza edeceğiz. 16 Nisan Türkiye ve tüm İslam aleminin 100 yıl sonra yeniden yükselişe geçmesi olacaktır" dedi.



Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylenen diktatör söylemlerine de değinen Başkan Uğurlu, şöyle devam etti:



"15 yıl içerisinde girdiği bütün seçimleri kazanmış bir lider mi? Yoksa 7 seçim kaybettiği halde halen koltuğunda oturan lider mi diktatördür. 2002 yılından beri girdiği her seçimi halkın teveccühü ile kazanan lider asla diktatör değildir. Bunların yaptığı 'hayır' propagandası tamamen asılsız ve yalan muhalefete dayanıyor. Yaptıkları muhalefetin gerçekle hiçbir bağlantısı yok. Bakınız sayın Cumhurbaşkanımız için 'muhtar bile olamaz' diyorlardır. Evet, muhtardan başka her şey oldu. Önce genel başkan sonra Başbakan, daha sonra Cumhurbaşkanı inşallah 16 Nisan'dan sonra ise yeni bir sistem ile ülkemizi Cumhurbaşkanı olarak yönetmeye devam edecek. O sadece Türkiye'nin değil, tüm İslam aleminin umudu olarak hizmetlerini halkından aldığı güç ile sürdürmeye devam edecek inşallah" şeklinde konuştu. Başkan Uğurlu konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.



Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - İZMİR