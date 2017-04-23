Başkan Uğurlu'dan Miraç Kandili Mesajı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, kandilin yüreklerdeki imanı güçlendiren, millet, ümmet ve insanlık alemi için hayra, huzura ve barışa vesile olan bir gece olması temennisinde bulundu.



Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Uğurlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Miraç, yücelme, maddeden uzaklaşarak manaya erişme, süfli olandan vazgeçip ulvi olana yönelme çabasıdır. Asırlar önce gerçekleşen bu mucizenin her bir Müslüman için değeri ve anlamı büyüktür. İnsanlığın hürmeti, merhameti, muhabbeti unuttuğu, emaneti zayi ettiği, benliğini ve kimliğini kaybettiği, menfaat ve adavet girdaplarında boğulduğu günümüzde miracın derin anlamı bir daha hatırlanmalıdır."



Gerçek manada mümin olmanın Allah'a kul olmaktan geçtiğini hatırlatan Başkan Uğurlu, Müslüman'ın mal, mülk, makam, mevki uğruna inancını ve erdemlerini feda ederse vuslata eremeyeceğinin farkında olması gerektiğine dikkati çekerek, "Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken tevhid, birlik, kardeşlik, kulluk için yaptığı çağrı, bugün Mescid-i Aksa için ümmet, özgürlük, diriliş, dayanışma şuuruna dönüşmelidir. Unutulmamalıdır ki mümin miraçsız, miraç Mescid-i Aksa'sız olmaz" değerlendirmesinde bulundu. Savaşın ve zulmün kol gezdiği İslam coğrafyasında güvenin, huzurun yeniden hakim olmasının, Müslümanların Miraç değerlerini benimsemesiyle mümkün olacağını vurgulayan Uğurlu, "Bütün insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil eden problemler ancak Miraç değerleriyle aşılır. İnsanlık, ahlakına, hukukuna, sorumluluğuna kısacası insanlığına sahip çıktığında yeryüzünün şerefli halifesi olacaktır. Gönül coğrafyamızın, alem-i İslam'ın ve siz çok kıymetli hemşehrilerimin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, Miraç Kandili'ni gerçek manasıyla ihya eden kullardan olmamızı yücelerin yücesi Rabb'imizden niyaz ediyorum" diyerek açıklamasına son verdi. - İZMİR