Başkan Uğurlu'dan Kulüplere 'Birleşin' Çağrısı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede bulunan amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile bir araya gelerek güç birlikteliği yapmaları çağrısında bulundu.



Kemalpaşa'da bulunan ve Kulüpler Birliği adı altında toplanan amatör spor kulüpleri Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıya ilk olarak kulüp başkanlarının sıkıntılarını dinleyerek not alan başkan Arif Uğurlu, belediye olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini kaydetti. Uğurlu, "Daha önce kulüplerimiz ile birkaç defa bir araya gelmiş belediye olarak bazı tavsiye ve önerilerde bulunmuştuk. Bugün arkadaşlarımız ne durumdalar, neler yaptılar diye istişare etmek için toplandık. Biliyoruz ki Kemalpaşa'da yaşayan gençlerimize sahip çıkabileceğimiz en önemli enstrümanlarımızdan biri olan bu kulüplerimiz ile gençlerimiz arasında nasıl bir bağ kurabiliriz diye bir araya geldik. Bu anlamda belediye olarak acil yapmamız gerekenler nelerdir, ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla böyle bir toplantıda bir araya geldik" diye konuştu.



"Büyük bir kulübün altında organize olmalısınız"



Belediye Başkanı seçildiği gün çok farklı duygularla hareket ettiğini ancak düşüncelerini faaliyete geçirme noktasında uygun bir ortam oluşturulamadığını sözlerine ekleyen Uğurlu, şöyle konuştu:



"Geçmişte yaşanan sıkıntılardan ötürü şuan bütün kulüplere eşit mesafede duruyoruz. Biz uzlaşı olmadığı hiçbir şeyin içerisinde olmayacağız. Benim gönlümden geçen bir büyük kulübün altında organize olmamızdır. Eğer böyle bur ortam oluşursa belediye olarak yapmış olduğumuz spor tesislerini ilçemizde ki bütün spor kulüplerinin hizmetine sunabiliriz. Bunun için burada yapmış olduğumuz istişare toplantısı bizim açımızdan son derece önemlidir. Ciddi potansiyelimiz var ne yapacaksak kendi aramızda yapıp sıkıntılarımızın üstesinden gelebiliriz. Parçalanırsak güçlü olamayız. Çatımızı oluşturmamız lazım."



Konuşmaların ardından Kulüpler Birliği ve Ulucak Spor Kulübü Başkanı Hasan Tekin ile bazı kulüp başkanları tarafından Belediye Başkanı Arif Uğurlu ve Başkan Yardımcıları Mehmet Türkmen ve Bülent Aksakal'a forma hediye edildi. - İZMİR