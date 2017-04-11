Başkan Uğurlu'dan Emniyet Mensuplarına Kahvaltı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'inci yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ile kahvaltıda bir araya geldi.



10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'inci yıl dönümü nedeni ile Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu tarafından kentte kahvaltı programı düzenlendi. Programa, İlçe Kaymakamı Kemal Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Meliha Erdemir, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Kırkpınar, belediye meclis üyeleri ve emniyet personelleri katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Arif Uğurlu, emniyet mensuplarının cansiperane bir şekilde görev yaptıklarına vurgu yaparak, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz'da da emniyet teşkilatının milletin yanında olduğunu dile getirdi. Uğurlu, "Türkiye, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe, darbe teşebbüsleriyle vesayet arayışlarıyla terörle ve benzeri olaylar ile ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet ve devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Emniyet Teşkilatımızın demokrasimize sahip çıkmak üzere vermiş olduğu cansiperane mücadele 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü engelleyen en etkili unsurlardan biri olmuştur. Bu vesileyle vatan için canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize sıhhat, afiyet ve uzun ömürler diliyorum" dedi.



İlçe Kaymakamı Kemal Kızılkaya ise kendisinin bir polis çocuğu olduğunu ifade ederek, polislerin çok kutsal bir görevi ifa ettiklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından hediye takdimi yapılırken, program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - İZMİR