Başkan Uğur ve Başkan Uysal Burhaniye'de Çıkarma Yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Burhaniye'ye gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Burhaniye'ye gelerek Burhaniye'de yapımı devam eden projeleri Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ile birlikte kontrol etti. Yapılan projelerin yanı sıra Burhaniyeliler ile de buluşan Başkan Uğur halktan gelen istekleri bizzat dinleyerek Burhaniye'nin çeşitli mahallelerinde Burhaniyeliler ile buluştu.



11 Nisan Salı günü ilk olarak Burhaniye Belediyesi hizmet binasını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Belediye ziyaretinin akabinde Taylıeli Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Amfi Tiyatro inşaatını, Başkan Uysal ve beraberindeki heyet ile ziyaret ettiler. Ege Bölgesinin en büyük Amfi Tiyatrosu olma özelliğini taşıyan Burhaniye Amfi Tiyatro inşaatının ilerlemesi konusunda yüklenici firma yetkililerinden bizzat bilgi alan Başkan Uğur ve Başkan Uysal bu yıl içerisinde Amfi Tiyatronun hizmete gireceğini bildirdi.



Burhaniye'ye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski Edremit Yolu üzerinde yaptırılan Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkanlar, Merkezde üretilen ürünler hakkında bilgi alarak çalışanlar ile sohbet ettiler.



Amfi Tiyatro ve Çiftçi Eğitim Şube Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından Burhaniye'nin Kızıklı, Börezli ve Cumhuriyet Mahalleleri yanı sıra Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Başkanlar mahalleliler ile bir araya gelerek sohbet ettiler. Mahalle halkının isteklerini yerinde inceleyen Başkan Uğur ve Başkan Uysal istekler konusunda notlarını alarak, Burhaniye ve Ülkemizde istikrarın devamı için vatandaşlardan söz aldılar. - BALIKESİR