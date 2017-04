Başkan Uğur oyunu kullandı

Başkan Uğur, "Milletimiz her zaman en doğru kararı verir"



BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur ile eşi Nurgül Uğur birlikte Çiğdem Batubey Orta Okulunda oyunu kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur eşi Nurgül Uğur ile birlikte Çiğdem Batubey Orta Okulunda bulunan 1222 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Demokrasinin en güzel yanının halkın tercihine müracaat etmek olduğunu söyleyen Başkan Uğur "Ülkemizde her zaman milletimizin dediği oluyor. Milletimiz ne derse iktidarlar siyasiler uygulamak mecburiyetinde. Bugünde anayasa ile bir değişiklik halk oylaması, herkes oyunu kullanıyor. Saat doğu bölgesinde 4'de, bizde de 5'de sandıklar kapanıyor. Tahmin ediyorum saat 7-8 gibi netice belli olur. Milletimiz her zaman en doğru kararı verir. Bu seferde anaysa halk oylamasında en doğru kararı milletimizin vereceğine ben inanıyorum. Çünkü milletimize güveniyoruz, inanıyoruz onlar bize destek oluyor. Milletin tercihi neyse ona uyulacak" dedi.