Başkan Uğur, Küçüksan İddialarına Cevap Verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi üyeleri ile bir araya gelerek son günlerde Küçüksan ile ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi. Küçüksan Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, esnaf odalarının Başkanları, Mimarlar ve Mühendis Odaları'nın yöneticileri, kooperatif yöneticileri, üyeleri ve bölge esnafı katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ahmet Sakbaş, Başkan Uğur'a toplantı için teşekkür ederek, siteyle ilgili çıkan iddialara birinci ağızdan cevap verileceğini söyledi. Sakbaş, site esnafı olarak endişelerinin giderilmesini istedi. Askıya asılan 1/5000 imar planıyla ilgili esnaf ile bir dizi toplantı ve basın açıklamaları yaptıklarını ifade eden Sakbaş, bu açıklamalarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'dan kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesini istediklerini söyledi. Sakbaş'ın ardından Başkan Ahmet Edip Uğur kürsüye çıkarak hem yapılması planlanan imar değişikliği ile ilgili esnafa bilgi vererek, kooperatif üyelerinin sorularını yanıtladı.



"Esnafımızın Ekmeğini Büyütmeye Çalışıyoruz"



Esnafın emeği ve alınteri ile para kazanarak hayat tutunan insanlar olduğunu söyleyen Başkan Uğur, "Her zaman Küçük sanayi Sitesi'ni tarif ederken Balıkesir'in fabrikası. En fazla istihdamı sağlayan yeri. Bizim için Küçük sanayi Sitesi çok önemli. Binlerce esnafın çalıştığı, ürettiği, istihdam sağladığı yer. Biz esnafsımızın ekmeğini büyütmeye çalışıyoruz. Balıkesir'i büyütmeye çalışıyoruz. Balıkesir büyükşehir olduktan sonra 1/100.000'lik planlar Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan onaylanıp geldi. Bize de 5 binlik planları yapın dendi. Bu işler uhuletle, suhuletle, sakin, dedikodu ile kafa karıştırarak bu işler olmaz. Bizde uhuletle, suhuletle, kavgasız, gürültüsüz bu işi yapalım. Bir bilgi kirliliği var. Daha önce burada basın toplantısı yapan bir oda başkanı ben 1/5000'likten anlamam, ben imardan anlamam. Peki, anlamazsan ne diye konuşuyorsun. Anlayanlar burada, mühendis burada mimarlar burada" dedi.



Balıkesir'in hak ve hukukunu çiğnetmek istemediklerini belirten Başkan Uğur, Balıkesir'i rantçılara yedirtmeyeceklerini söyledi. Bugüne kadar belediyelerin rantçıların isteklerine göre hareket ettiklerini ifade eden Başkan Uğur, "Rantçılara Balıkesir'i yedirmeyiz, Balıkesir'in hakkını koruruz. Esnafın hakkını koruruz. Biz esnafın hakkını büyütmeye çalışıyoruz. Yıllarca bu rantçılar, Belediye Başkanları ile ahbap- çavuş, mimarlarla ahbap-çavuş, haritacılar ile ahbap-çavuş. Bana bu kadar kat ver. Şu alanı apartman yap. Belediyenin caddesini al, 3 metre çık bina yap. Yeşil alanları imara aç. Belediyeyi böyle yönettiler. Balıkesir böyle köy kaldı gelişemedi. Balıkesir'de Edip Uğur var. Balıkesirlinin de, esnafında hakkını kimseye yedirtmem. Rantçılara yedirtmem. Edip Uğur için provokasyon hazırlayan o rantçıyı ben tanıyorum. Balıkesir neden büyümedi, gelişmedi? 1/5000 Karesi ve Altıeylül Nazım İmar Planlarında tam 53 adet şehir plancısı, ekonomist, harita mühendisi, çevre mühendisi, sosyolog ve akademisyenler çalıştı. Kendilerine tek bir talimatım oldu. Kapalı kapılar ardında değil, açık şeffaf ve adil bir plan yapacaksınız dedim" şeklinde konuştu.



Balıkesirlilerin alınterleri ile kazandıkları paralarla aldıkların işyerlerinin daha çok değer kazanması için imar planlarını değiştirdiklerini belirten Başkan Uğur, şöyle konuştu: "Beni sizler seçtiniz. Alın terinizle yıllarca biriktirdiğiniz paralarla aldığınız bu dükkanlar yarın daha çok değerlensin diye böyle bir karar aldık. Arkamızdan dua edin diye. Eğer 1 kişi Ahmet Edip Uğur'un veya ailemin 1m² tapu aldığımı ispat ederse ben yarın istifa ederim. Bu dedikoduları kim çıkartıyorsa yalan söylüyor. Bakın arkadaşlar, biz kamuyuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kimin? Balıkesir'de yaşayan halkın. Dursunbey'inden Kepsut'una İvrindi'sinden Edremit'ine dünya kadar yatırımlar yapıyoruz. İller bankasından gelen paralarla bu yaptığımız yatırımların hiçbirini yapamayız. Dönem dönem arsalar satıyoruz. Dönem dönemde belediye'ye ve belediye iştiraklerine arsalar alıyoruz. Size 2 örnek anlatacağım. Anafartalar caddesinde Sosyal güvenlik binası satışa çıkarılmıştı. Fırıntaş şirketimizle ihaleye girdik ve 8 milyona aldık. Eski imar durumu Resmi Kurum alanıydı. Proje Çizdirdik anıtlar kurulundan onaylattık. Hatta anıtlar kurulundan özel teşekkür aldık. Özel proje alanına çevirdik İmarını ve satış ihalesine çıktık. Tam 28 Milyona sattık. 20 milyon Balıkesir'imin parası oldu. Bunu yatırımlara dönüştürdük. Şimdi imar planı yapıyorsunuz. Özel vatandaşa. Eski dönemlerde bu işler hep kapalı kapılar arkasında yapılırdı. Vatandaşların tarlaları özel imarlara açılırdı".



KÜÇÜKSAN'ın yıkılacağı yalan



Küçüksan'ın Mayıs ayında yıkılacağı şeklinde çıkan dedikoduların yalan olduğunu söyleyen Başkan Uğur, kooperatif üyeleri istemediği süreci kimsenin siteyi yıkamayacağını belirtti. Yıkılma iddialarına Başkan Uğur şu cevabı verdi: "Külliyen Yalan. Burası sizin anayasal hakkınız. Kimse sizin tapularınızı elinizden alamaz. Bugün benim rızam olmadan kimse evimi satın alabilir mi? Biz ne dedik. 2014'te 2015'te 2016'da Küçük Sanayi sitesi esnafımız istemediği sürece buradan sizi kimse çıkartamaz. Benden sonra hangi belediye başkanı gelirse gelsin o da çıkartamaz. Bundan 15 yıl sonra 20 yıl sonra dilerseniz 1 yıl sonra ne zaman dilerseniz Bu 1039 üye aynı anda istemediği sürece bu durum gerçekleşemez. Burası kaç dönüm. Tam 1250 dönüm. Yeni planlarda tam 3000 dönüm yer planladık. 800 ila 1000 dönüm arası organize sanayi bölgesinde. 600 dönüm hazine arazisi üzerinde yeni açılacak batı çevreyolu üzerinde. Atatepe halen boş. Yüzde 20 kapasite ile çalışıyor. ve demiryolunun alt tarafında 1988 planlarından beri yerinde olan 600 dönüm alan. Sizi bölmek için değil kiracılar için yerini büyütmek isteyenler için, dışarıdan gelen büyük sanayi tesislerine yan sanayiciler gelsin diye ayırdık. Bu güç birliği ile yeni iş sahaları açılacak ekmek büyüyecek istihdam artacak. Nasıl Marangozların elinden tuttuk. Sanayi Bakanlığı altyapıya %100 üst yapıya %80 kredi veriyor. 2 yıl ödemesiz 11 yıl %2 faiz ile destekler var. Siz yatırım yapacağız deyin. Bir kırmızı halı sereriz. Birlik olun. Kooperatif kurun. Bu alanları geliştirin. Biz sizin her zaman önünüzü açarız. Bakın küçüksan'ın %66'sı kiracı. ve bu kiracılar bu dükkanlara para harcamış. İşletme sermayesi koymuş. Dilerlerse buradan dükkan alabilirler. Dilerlerse yeni alanlarda mal sahibi olabilirler. Kira öder gibi yeni kurulacak kooperatiflerde düşük faizli kredilerle mal sahibi olabilirler. Bu sayede Balıkesir Büyürse Simitçi kardeşim günde 100 tane değil 500 simit satabilecek. Büfeci kardeşim günde 100 tane su değil 500 tane su satabilecek".



KÜÇÜKSAN'ı karıştırmak istiyorlar



Balıkesir'in gelişmesini ve büyümesini istemeyenlerin bu iddiaları ortaya attığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, üst akılın referandum sürecinden Balıkesir'in başarısız çıkmasını istediğini vurguladı. Üst akıl söylemlerine itibar edilmemesini belirten Başkan Uğur, "Ben sizin tapularınızı kime satabilirim. Bunu söyleyen Küçüksan'ı karıştırmak isteyen Balıkesir'in gelişmesini büyümesini istemeyenler. Bunu isteyenler yürüdüğümüz kutlu yolda referandum sürecinde Küçüksan'ı karıştırmak isteyip Balıkesir'in başarısız olmasını dolayısıyla Ahmet Edip Uğur'un başarısız olmasını isteyenlerin işleri. Şunu bilin ki ben bu oyunu bugün bozmaya geldim. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi; Başaramayacaksınız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar olduğu gibi Küçüksan'da alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımızda bu oyunlara gelmeyeceğinden eminim. Ey perde arkasına saklanan üst akıl, erkeksen karşıma çıkarsın. Erkeksen yaptıklarını bir bir açıklarsın. Yoksa ben açıklayacağım Bana fetöcü diyenlerde bugün sizi ( Küçüksan ) karıştırmak isteyenlerde aynı üst akıl Tek bir amaçları var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yıllık 1 milyar (1 katrilyon ) bütçesi var. 5 senede ne eder. 5 katrilyon. Geçmiş dönemlerde ki gibi kukla başkan istiyor bu üst akıl. Elhamdülillah bunu başaramayacaksınız. Çünkü benim abdestimden şüphem yok" dedi.



"Mülkiyetinize Dokunulmayacak"



Büyükşehir Belediyesi'nin 1039 esnafın ortak mallarına el koyma gibi bir yetkisinin olmadığını ifade eden Başkan Uğur, "1039 esnafımın ortak mallarına el koyabilir miyim. Buradaki üyeler hep birlikte karar vermeden böyle bir şey yapılamaz. Sizin mülklerinizi 30 yıl sonra değerlendirmek için bu imar planını istiyoruz. Normalde eski planlarda küçük sanayi sitesinin %37'sini kullanıyorsunuz. Biz dedik ki yeni planlarda %50'sini kullanın %13 daha faydanız olsun. Diyorlar ki dükkanlarımızın %50'sini alacaklar. Külliyen yalan mülkiyetinize kesinlikle dokunulmayacak. Toplamda 350 m² parseli olan esnafımın yeni plan ile tam 1412 m² hakkı olacak. Brütten 1.1 Emsal Netten 2.2 emsal. Ortalama 1 esnaf yeni projeden en az 2 daire 2 dükkan alabilecek bunu dilediği zaman gerçekleştirmek sizin elinizde. Şu an iki alternatif ürettik. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi ben halkımın ramına iş yapmam. Siz hangisini dilerseniz o olacak. 1. Alternatif - Bu alanın küçük sanayi sitesi olarak mor olarak planlara işlenmesi 2. Alternatif - Özel proje alanı olarak kalsın içiniz rahatlasın diye plan notunda daha belirgin yazalım" şeklinde konuştu.



BAŞKAN UĞUR: "Balıkesir'in Hakkını Rantçılara Yedirtmem"



Saat Kulesi yanındaki Sosyal Güvenlik Kurumu alanının özel proje alanı olduğunu hatırlatan Başkan Uğur, "Burasını aldım. 8 milyona aldığım yeri 28 milyona sattım. Burasını Özel proje alan yaptık, ne istersen onu yapıyorsun. Yalnızca ticaret, konut değil. Toplu taşıma alanı, Çay deresi rekreasyon alanı da özel proje alanı. Buraları değerlensin diye. Burası özel proje olunca kimse elinizden malını alacak değil. Balıkesirlinin, esnafı hakkını koruyorum. Balıkesir'i n hakkını kimseye yedirmem. Bir yıldır dedikodu çıkaran bir zümre var. Tutulandı, elleri kelepçeli götürülecek gibi. Yalan kampanyası. Bunu yapan zihniyetle, Balıkesir'in kanını emen adamlar, rantçılar aynı. Hepinizin foyasını ortaya çıkaracağım. Balıkesir'i sizlere yedirtmem. Balıkesir'i köy yaptınız, geliştirmediniz. Belediyenin caddesini aldın apartman diktirdin, devletin yolunu iptal ettirdin Balıkesir gelişmesin diye. Onlar istiyorlar ki belediyeyi biz yönetelim, raconu biz keselim. Balıkesir'in hakkını hukunu kimseye yedirtmem" dedi.



Başkan Uğur son olarak Küçüksan esnafının isteği ile sitenin imar planlarını değiştirtmeyeceğini açıkladı. - BALIKESİR