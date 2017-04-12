Başkan Uğur, Karesi Muhtarlarıyla Buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi ilçesi muhtarları ile bir araya gelerek, 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasının önemini anlattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi ilçesi muhtarları ile bir araya gelerek, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemini anlattı. Başkan Uğur, muhtarlara Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi ilçesi muhtarları ile bir araya gelerek, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemini anlattı. Başkan Uğur, muhtarlara Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Karesi Kafe'de düzenlenen toplantıya AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Karesi İlçe Başkanı Kemal Aydemir katıldı. Milletvekili Bostan ve Başkan Yılmaz'ında birer konuşma yaptığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Uğur, 16 Nisan'da yapılacak referandum ile Türkiye'nin önemli bir karar vereceğini söyledi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru hızlı bir ilerleme kaydettiğini ifade eden Başkan Uğur, siyasi istikrarın ekonomik istikrarı da beraberinde getirdiğini belirtti. Uğur, siyasi istikrarın devamı için 16 Nisan'daki referandum ardından gerçekleşecek olan Anayasa değişikliğinin önemli olduğunu kaydetti. Uğur, "Tecrübeme ve geçmişte yaşanılanlara bakınca, istikrar için 16 Nisan'da önümüzde fırsat var. Bu Anaya değişikliğini gerçekleştirerek Türkiye önü açılacak ve 2023 hedeflerine kısa zamanda ulaşacağız" dedi. - BALIKESİR