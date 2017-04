Başkan Uğur'dan Küçüksan Esnafına Müjde

Küçüksan esnafı ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, bölge esnafının imar ile ilgili tüm sorunlarını çözeceklerini söyledi. Uğur, bölgede 20 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye ineceğini, 6.5 metre olan yapı yükseklikleri 9.5 metreye çıkacağını, herkesin imar ve yapı kullanma ruhsatı alabileceklerini müjdeledi.



Küçüksan esnafı ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, bölge esnafının imar ile ilgili tüm sorunlarını çözeceklerini söyledi. Uğur, bölgede 20 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye ineceğini, 6.5 metre olan yapı yükseklikleri 9.5 metreye çıkacağını müjdeledi. Başkan Uğur ayrıca 3. Kapı yanındaki kamyon garajı olarak kullanılan yeşil alanın Küçüksan Kooperatifi gelir getirmesi için 17 katlı binaya kadar imara açılacağını söyledi. Küçüksan Düğün ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı Küçüksan Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Sakbaş'ın konuşması ile başladı. Daha sonra Başkan Uğur esnafa hitap ederek Büyükşehir çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Başkan Uğur: "Küçüksan esnafımızın yanındayız"



Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Küçüksan esnafının yanında olduklarını ifade eden Başkan Uğur, "Küçük Sanayi Sitesi Balıkesir'in en büyük fabrikası. 5 bin kişilik bir istihdam var. Küçüksan'ın kuruluşu 70'li yıllara dayanıyor. İnşaatların başlaması 1980'li yılları buluyor. Küçük Sanayi Sitemiz ogünün şartlarına göre yapılan projeler ile büyüklük ve yükseklikleri yapıldı. Ama ülkemizde ve dünyada gelişmeler var, araçlar büyüdü, kamyonlar büyüdü, işmakineleri büyüdü. Birçok ekipman çıktı. Bununla ilgili çok sıkıntı oldu sitemizde. Ruhsat alınamadı, yapı kullanma izni alınamadı. Ruhsat ve yapı kullanma izinleri alınamayınca, işyeri çalıştırma ruhsatı alınamadı, bankadan kredi alınamadı. Birçok sıkıntılar yaşadı esnafımız. Küçüksan'da 1000'in üzerinde işyeri var. Kimi çekme ruhsatı 20 metre bahçeye kadar binasını yapmış. Kimisi ruhsatını alırım demiş yıkmış, yüksekliği yetmiyor. Yapı kullanma iznini alamıyor" dedi.



Küçüksan 3. kapı'daki garajı 17 katlı imara açılıyor



Daha önce Küçüksan esnafı ile imar değişikliği konusunda bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Başkan Uğur, burada bölgeyi mor renk boyama kararı aldıklarını söyledi. Yeni çalışma ile 20 metre olan çekme mesafesini arka ve ön bahçeden 5 metre olarak düzenleyeceklerini belirten Başkan Uğur şöyle konuştu: "Şuanda fazla çıkması olan, bahçeye inşaat yapmış olan için 20 metre 5 metreye indiriyoruz. Yükseklikleri de 6.5 metre şuan. Onu da 9.5'e çıkartıyoruz. İsteyen çekme mesafesi 5 metrede bahçesinin inşaatı yasal hale geliyor. Yüksek yapanda ruhsat alacak. Dolayısı ile Küçüksan'da yapı kullanma alamayan, işyeri belgesi alamayanların hepsinin bütün işlemleri yasallaşıyor. Ne kadar bina varsa yasallaşıyor. Ruhsatını, yapı kullanmasını, çekmesini hepsini alabileceksiniz. 1/1000'lik haritalarda bu notu da koyuyoruz. Çöp toplaması Karesi Belediyesi yapıyor, asfaltını vs'sini yapıyoruz. Birde Küçük Sanayi Sitesi'nin 3. kapının yanında bir kamyon garajı var. Yeşil alan gözüküyor. Bu yeşil alana da buraya zenginlik katalım istedik. Buranın emsal değerinin iki yapıyoruz. Yüksekliğini de 51.50 yapıyoruz. 17 kat bina yapabilecek Küçüksan'a bir imar veriyoruz. Buraya 80 bin metrekare inşaat yapılabilir. İster hastane, ister okul, ister banka olur, alışveriş merkezi olur. Ne isterseniz olur. Bizimde aslında vermek istediğimiz imar buydu bölgeye. Burayı kaldırmak değildi. Ama istemediniz tamam".



Balıkesir yatırımcıların gözdesi oldu



Başkan Uğur, devletin yapmış olduğu yollar, üniversiteler, hastaneler, barajlar, göletler ve Balıkesir'in üretim ve tüketim bölgelerine yakınlığı sebebiyle ilin değer kazandığını söyledi. Balıkesir'e olan teveccühün arttığını belirten Uğur, "Birçok sanayici Organize sanayi Bölgesi'nden yer alıyor. Aynı şekilde Bandırma, Gönen ve Dursunbey'deki OSB'lere talep var. İstanbul'daki Gebze bölgesindeki sanayiciler, Balya ilçemizden 5 bin dönümlük Organize Sanayi Bölgesi istiyor. Balıkesir yükselen değer ve parlayan yıldız. Sanayicinin büyük talebi olan Balıkesir'i güzel bir şekilde imar etmek istiyoruz" dedi.



Uğur: "16 Nisan'da Türkiye'nin istikrarı oylanacak"



Siyasi istikrar olduğu için ekonomik istikrarında olduğunu hatırlatan Uğur, 16 Nisan'da yapılacak referandum un önemine dikkat çekti. 16 Nisan'da yapılacak olan yeni Anayasa referandum u sonrası Cumhurbaşkanlı sistemine geçileceğini ifade eden Başkan Uğur, "Yeni sistem ile ikili idare olmayacak. Cumhurbaşkanı diyecek ki ben 5 yıllığına seçiliyorum. Atayacağı bakan 5 yıl çalışacağını bilecek. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Tüm düşmanlarımız ve Batı alemi gelişip büyümeye gıpta ile bakıyorlar. Onlar istiyor ki Türkiye hep el açsın, IMF'den para alsın, para dilensin. IMF'den para dilenirsen sana Cotarelli gelir, dışarıdan bakan atanır. Türkiye IMF'e olan borçlarının tamamını ödedi borç yok. Borç olmayınca talimatta almıyorsun. Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye. Nüfusumuz genç. Yatırımcıda bize bunun için geliyor. Genç nüfusumuz var. Genç ve heyecanlı milletiz. Tünelin ucunda ışığı gördük mü, işe girişiyoruz. 16 Nisan önemli. Tecrübeme ve geçmişte yaşanılanlara bakınca, istikrar için 16 Nisan'da önümüzde fırsat var. Bu Anaya değişikliğini gerçekleştirerek Türkiye önü açılacak ve 2023 hedeflerine kısa zamanda ulaşacağız" şeklinde konuştu.



Program sonunda Küçük Sanayispor tarafından Başkan Uğur'a forma hediye edildi. Toplantıya Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, daire başkanları ve bölge esnafı katıldı. - BALIKESİR