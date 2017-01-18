Başkan Uğur: "Balıkesir'i Geleceğe Hazırlıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Çay Deresi Rekreasyon Alanı Projesi kapsamında yapımı tamamlanan ve Mayıs ayında açılması planlanan Avlu Balıkesir'in lansman ile proje tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, proje ile Balıkesir'in cazibe merkezi olacağını söyledi. Uğur, "Balıkesir'i geleceğe, yani sosyal hayatıyla, ticari alanlarıyla hazırlıyoruz" dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yeralan Çay Deresi Rekreasyon Alanı Projesi kapsamında yapımı tamamlanan ve Mayıs ayında açılması planlanan Avlu Balıkesir'in lansman ile proje tanıtımı yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un yanı sıra Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, İstanbul başta olmak üzere birçok ilden ve Balıkesir'den tanınmış markaların yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Çay Deresi Rekreasyon Alanı'nında hayata geçecek olan Avlu Balıkesir projesinin sahibi Konsept7 Firması Kurucu Ortağı Gül Bozbıyık ve İnside AVM yöneticisi Aytaç Özçiçek proje hakkında katılımcılara bilgi verdiler. Özçiçek yaklaşık 1 yıl sonra tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak Avlu Balıkesir'in yılda 130 milyon ciro hedeflediğini açıkladı.Özçiçek ayrıca Avlu Balıkesir projesi ile yaklaşık 1000 kişinin istihdam edileceğini söyledi. Tanıtım toplantısında Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler'de bir konuşma yaparak Balıkesir'in Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu vurguladı. Projede emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a teşekkür eden Ermişler, Avlu Balıkesir'de Balıkesirli yerel firmalarında yer alacağını ifade etti.



Başkan Uğur: "Balıkesir önemli bir cazibe merkezi"



Balıkesir'in devletin yaptığı otoyollar, bölünmüş yollar ve havaalanları ile değer kazandığını ifade eden Başkan Uğur, "Balıkesir'in İstanbul gibi metropol kentlere ulaşım süresi azaldı. Artık İstanbul'dan 2 saatte Balıkesir'e ulaşabileceğiz. Geçen hafta Hek Gıda bir arazi aldı. Kale Grubu bir yer aldı. Şişecam yeraldı. Sanayiciler sürekli yer istiyor. Biz de Organize sanayi Bölgemizde yeni yer ve alanlar açıyoruz. Çünkü Balıkesir üretim ve tüketimin olduğu bölgelerin merkezinde. Ege ve Marmara Bölgelerinde tüketim oluyor, Balıkesir buraların merkezinde. Antalya'ya gidende Ege sahiline giden de Balıkesir'den geçiyor. Balıkesir önemli bir cazibe merkezi" dedi.



Balıkesir'in ihtiyaçları arasında yeralan lüks otel eksiğinin de Hilton'un Balıkesir'e yapacağı yatırım ile giderileceğini söyleyen Başkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnşallah Hilton'u bir hafta içerisinde temelini atacağız. Oda bir 13-14 ay içerisinde bitecek. Yatırımcı Balıkesir'e geliyor. Bizde gelen yatırımcıya Balıkesir'i hazırlamamız lazım. Sosyal hayatı ile yeşil alanları ile ticari alanlarıyla. Biz Balıkesir'i geleceğe, yani sosyal hayatıyla, ticari alanlarıyla hazırlıyoruz. Çocuk köyünü yaptık. Sömestr tatili başlıyor. Bursa'daki okullardan belediye başkanları arıyor. 6 ayda 2.5 milyon kişi ziyaret etmiş Çocuk Köyünü".



Başkan Uğur: "Balıkesir Cazibe Merkezi Olacak"



Balıkesir'i geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Başkan Uğur, "Ben inanıyorum ki otelimiz bittiğinde, kültürel-sosyal alanlar olduğunda; yeme, içme, alışveriş, giyim-kuşam yalnız Balıkesir değil, inanıyorum ki Bursa'dan, İzmir'den Manisa'dan, Çanakkale'den yemeye- içmeye, gezemeye, alışveriş yapmaya gelecekler. Çanakkale'deki turizm şirketi 45 liraya Çocuk Köyü'ne diye afiş asmış. İnşallah Çay Deresi'nin 2. Etabını da 12 ay içerisinde bitirdiğimizde bu 240 bin metrekare alanda 30-25 bin metrekare ticari alan ile Çay Deresi ve Balıkesir cazibe merkezi olacak" diye konuştu.



Tanıtım toplantısı sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yatırımcılarla görüşerek Avlu Balıkesir'in hizmet vereceği Çay Deresi Rekreasyon Alanı'nda incelemelerde bulundu. - BALIKESİR