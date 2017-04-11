Başkan Uğur'a Şampiyon Sporcudan Ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına yarışan ve bu hafta sonu Yunanistan'ın Serez şehrinde düzenlenen Balkan Avrupa Şampiyonası'nın F600 sınıfında lider gelen sporcu Ali Efe Yeğin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret etti.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına yarışan ve bu hafta sonu Yunanistan'ın Serez şehrinde düzenlenen Balkan Avrupa Şampiyonası'nın F600 sınıfında lider gelen sporcu Ali Efe Yeğin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret etti. Kendisi gibi Büyükşehir Belediyespor Motosiklet Takımı'nda yeralan Bener Yeğin ile birlikte Başkan Uğur'u ziyaret eden başarılı sporcu, kazandığı kupaları takdim etti.



Başarılı sporcuları kutlayan Başkan Uğur'da Türkiye başta olmak üzere Balıkesir'i uluslar arası yarışmalarda en iyi şekilde temsil eden Yeğin'e teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Uğur, Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporculara desteklerinin süreceğini ifade etti. Ali Osman Yeğin geçtiğimiz haftalarda Romanya'da yapılan Superbike'de birincilik elde etmişti. - BALIKESİR