Başkan Tutar'dan Bahçeli'ye Ziyaret

MHP Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.



Başkan Yıldırım Tutar, Ankara'daki makamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini belirtti. Tutar, Bahçeli'nin Alparslan'ın torunlarına çok çok selamı olduğunu belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi, Ankara'daki makamında ziyaret etme imkanı buldum. Sayın Başkanımızla yeni açılan ilçe teşkilatımızın işleyişi konusunda bilgi verdim. Sayın Başkanımız, Türkiye'mizin tarihi öneme sahip ve Alparslan'ın torunlarının yaşadığı ilçesinde MHP İlçe Başkanlığını açtığımız için bizimle gurur duyduğunu ifade etti. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli, 'Buradan şanlı Malazgirt halkına selam olsun. Bize Anadolu'nun kapılarını açan yiğitlerimize selam olsun. Bundan dolayı kapsamlı ve derinlikli bir düşünce kalkınmasına, herkesi kucaklayan, herkesin elinden tutan, durmayan, beklemeyen ve gecikmeyen bir milliyetçi ataklığın yurdumun her yanına götürülmesine ihtiyaç vardır. Malazgirt ilçemizde açılan MHP ilçe teşkilat binamız: tüm ülküdaşlarımıza, tüm kardeşlerimize hayırlı olsun. Yürekten inanıyorum ki, milliyetçilikte umutsuzluk yoktur. Bezginlik, karamsarlık, durgunluk ve yorgunluk yoktur. Sürekli ileri atılan, vardıkça yeni hedefler koyan bir beceri, kıvraklık ve çalışkanlık. milliyetçiliğin özü ve esasıdır. Buradan tüm Alparslan'ın torunları Malazgirtli kardeşlerime sesleniyorum. Sizi çok seviyorum ve sizinle gurur duyuyorum. Allah'a emanet olun' ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, en kısa zamanda Malazgirt'te gelip, Alparslan'ın torunlarını ziyaret etmesini istedik" diye konuştu. - MUŞ