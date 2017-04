Başkan Tutal, Polislerle Yemekte Bir Araya Geldi

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında emniyet mensupları ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen emniyet mensuplarının aileleri ile birlikte yemekte bir araya geldi.



Adile Baysal Kültür ve Sanatevinde düzenlenen yemeğe, İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, polis memurları ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Muhsin Kiremitçi ve Emre Horoz 'un ailesi katıldı.



172. kuruluş yıl dönümlerinde kendilerini unutmayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a teşekkür eden İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, "Bizleri günümüzde unutmayarak bizleri onure eden belediye başkanımıza şahsım ve personelim adına teşekkür ederim" dedi.



Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise yaptığı konuşmada, "Bir devletin, devlet olabilmesi halkının güven içinde yaşabilmesi için yasalar çıkarılır, bu yasalar uygulanır, yasalara uymayanlara gerekli önlemler alınır ki, bu bir devlet olmanın göstergesidir. Bu devletin içerisinde asayişin sağlanması insanların malının, canının, namusunun, güvenliğinin temin edilmesi noktasında iç sınırlarımız içerisinde emniyet mensuplarımız bizim baş tacımızdır. Dış güvenlikte, dış tehditlerde de askerimiz her an güvenliğimizi temin etme noktasında hazırdır. Biz bugün başımızı rahat bir şekilde yastığa koyabiliyorsak içerideki hainlerin herhangi bir tasallutundan uzak olabileceğimizi düşünebiliyorsak, bu sizlerin sayesindedir" diye konuştu.



"Polislik zor bir görev"



Memurlukla kıyaslandığı zaman diğer memurluk görevlerine göre polisliğin zor bir görev olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Bu vatanın içerideki hainlerin tehdidi üzerine bölünmemesi, birliğin, beraberliğin sağlanması için suç işleme oranının azaltılması, suç işlendiğinde ise işleyenlerin cezasının verilmesi için büyük sorumluluklar, büyük görevler sizlere düşmekte. Bunun için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah size güç, kuvvet versin. Toplumumuzun güvenliği açısından sizleri eksik etmesin. Siz bu bayrağın dalgalanması, vatandaşlarımızın güven içerisinde hayatlarını idame ettirebilmesi için yerine göre canlarınızı feda edebiliyorsunuz. Bu sıradan bir memuriyet değildir. Bizim askerimiz, bizim polisimiz hiç çekinmeden canını ortaya koyabiliyorsa, şahadet şerbetini içebiliyorsa bu inancının, vatan sevgisinin bir parçası, bir göstergesidir. Bunun parayla, pulla, maaşla izah edilebilecek herhangi bir yönü yoktur. Sizlere teşekkür ediyoruz, bu uğurda şahadet şerbeti içen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların ailelerine sabrı cemil diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Bizimle berabersiniz, bizim içimizdensiniz ve bizlerle omuz omuza bu memleketin gelişmesi, bu memleketin ilerlemesi için halkın bir evladı olarak, beraber yolumuza devam ediyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun, rabbim çalışmalarınızda kolaylıklar başarılar versin" ifadelerini kullandı.



"Emniyet güçlerinin Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarının can, mal, namus ve ırzını korumak en önemli vazifesidir" diyen İlçe Kaymakam Aydın Erdoğan, "Kanunların polisimize ve jandarmamıza verdiği görevleri en iyi şekilde yaptığı ve bu gayret içerisinde gösterdiği tavırlar her türlü takdirin üzerindedir. Polisimiz bu görevlerini icra ederken bu zor ve çetin görevi icra ederken şehitler vermekte gaziler vermekte. Bu vesile ile şehitlerimiz rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum" diye konuştu.



Program sonunda polisler ve aileleri Başkan Tutal'a düzenlenen etkinlik için teşekkür etti. - KONYA