Başkan Tutal, Makam Koltuğunu İlkokul Öğrencine Bıraktı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında başkanlık makamını ilkokul 4. sınıf öğrencisi Zeynep Uçar'a bıraktı.



Her yıl 23 Nisan'da kamu kurum ve kuruluşlarında mülki ve idari amirler makamlarını minik öğrencilere bırakırken, geleceğin idarecisi, yöneticisi çocuklar temsili olarak bir günlüğüne makamları emanet alarak yönetimde bulundu. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da makamını 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Taraşçı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Zeynep Uçar'a teslim etti. Okul Müdürü Hayrettin Topuz, Öğretmeni Melike Çevik Yaşar'ın da bulunduğu programda Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bugünün gençlerinin, çocuklarının, yarının yöneticisi, bilimcisi, idarecisi belki doktor ve belediye başkanı olacağını dile getirerek, Zeynep Uçar'ın bilim kadını olma hedefinin güzel bir hedef olduğunu kaydetti.



Farklı ve güzel bir hedefi olduğunu belirten Başkan Tutal, "Eğitim küçük yaşlarda ailede başlayıp okullarda devam ediyor. Kızımızın hedefi yüksek. Hedefi yüksek tutmak sadece başkanlıkta değil, eğitim hayatında olsun, ticari ve kültürel alanlarda olsun, hayatın her alanında en iyiyi başarma isteği her zaman önemli .Çocuklara şefkat ve merhametle yaklaşılması ve onların görüşlerine değer verilmesi gerekli" dedi.



Seydişehir'e yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Zeynep Uçar, başkanlık mesleğinin çok yoğun mesai gerektiren bir meslek olduğunu söyledi. Seydişehir Belediyesi Başkanlık makamını devralan Zeynep Uçar, birim müdürlerini arayarak okullarındaki bazı istek ve taleplerinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Temsili Başkan Zeynep Uçar, Belediye Düğün Salonunda devam eden kitap günlerine geçerek orada bulunan görevlilerden de bilgi alarak kitap aldı.



Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Zeynep Uçar'a eğitim öğretim hayatında başarılar dileyerek kendisine günün anısına hediye takdim etti. - KONYA