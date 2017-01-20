Başkan Tutal, Karne Dağıttı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Merkez İlkolunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.



Merkez İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrencilere karnelerini dağıtan Tutal, öğrencilere daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını kaydetti. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl karne heyecanı yaşayan Merkez İlkokulu öğrencileri, Başkan Tutal'ın elinden karne almanın mutluluğunu yaşadı.



"Siz öğrencilerimiz geleceğimizin teminatı ve yarınlarımızsınız" diyerek sözlerine başlayan Başkan Tutal, "Hayalleriniz daima büyük olsun, vizyonunuzu hep yüksek tutun. Okuyan, düşünen, üreten, sorunlara ilgi gösteren, yerinde saymayan bireyler olun. Kiminiz öğretmen, kiminiz doktor, kiminiz mühendis, belki de kiminiz bir belediye başkanı, bir vali olacaksınız. Yarın bu koltuklarda sizler oturacak, ülkenin kaderini, geleceğini sizler tayin edeceksiniz. Sizler ne kadar iyi yetişir, kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz bizler inanıyoruz ki ülkemiz de o kadar gelişecek, o kadar iyi yere gelecektir. Asıl mesleği öğretmenlik olan bir belediye başkanı olarak sizleri çok seviyorum. ve sevgimizi de sizler için yaptığımız çalışmalarla gösteriyoruz. Bizler sizler için çalışıyoruz" dedi.



Başkan Tutal, daha sonra öğrencilik yıllarında olduğu gibi sıraya oturarak karne alan öğrencilerin mutluluğunu izledi. - KONYA