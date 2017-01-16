Başkan Tutal Kan Bağışında Bulundu

Başkan Tutal ve İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan Hürriyet Caddesinde kurulan Kan Merkezi aracında kan vererek, kan bağışı kampanyasına destek verdi.

BAŞKAN TUTAL;"BİR ÜNİTE KAN VEREREK BİR CAN KURTARABİLİRİZ"

Başkan Tutal;Bir ünite kan vererek bir can kurtarabiliriz.Kan vermenin insan sağlığı açısından son derece faydalı olduğunu biliyoruz. Kişinin kendi sağlığının korunmasında ve diğer insanlara faydalı olması açısından kan vermenin gerekli olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı Kızılay'a destek olmak için buradayız. Ayrıca sağlığı yerinde olan Tüm hemşehrilerimizden Kan Merkezlerine giderek kan bağışında bulunmalarını istiyorum" dedi.



