Başkan Tutal, Belediye Personeliyle Yemekte Bir Araya Geldi

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, birim müdürleri ve belediye çalışanları ile birlikte birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.



Bir dinlenme tesisinde düzenlenen yemek, 3 yıl içerisinde Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan çalışmaların ve yatırımların yer aldığı sinevizyon gösterimi ile başladı. Birlik ve beraberlik yemeğinde birlikte çalıştığı takım arkadaşlarına teşekkür eden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yapılan çalışmaların ve projelerin tek kişiyle yapılacak çalışmalar olmadığını, ekip çalışmasıyla yapıldığını kaydetti. Belediye olarak Seydişehir'de 55 mahalleye hizmet götürdüklerini söyleyen Başkan Tutal, "3 yılı yerelde tamamladık. Seydişehir'in tarihini, coğrafyasını, kültürünü, sosyal hayatını değiştirecek hizmetleri başlattık. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmının çalışmaları devam ediyor. Bu başarı tek kişinin başarısı değildir" dedi.



Seydişehir'e en iyi hizmeti kazandırabilmek için bugüne kadar var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tutal, "2 yılık bir zaman dilimimiz var. Bu zaman dilimi içerisinde başlatmış olduğumuz ve başlatacağımız hizmetlerin, projelerin büyük bir kısmını tamamlayacağız. Çalışmalarımız tek kişiyle olacak bir çalışma değil, bu ekiple olacak bir şey. Özellikle İŞ-KUR dahil olmak üzere geçtiğimiz zaman diliminde hanım kardeşlerimizin park yapımlarında nasıl çalıştıklarını, harç kovalarını nasıl taşıdıklarını kendi gözlerimle gördüm. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Seydişehirli'ye yakışan bu olsa diye düşünüyorum. Bu ilçeye hizmet etmek, Belediye Başkanından sokağını temizleyen temizlikçi kardeşimize kadar bir şereftir. Bizim diğerinden bir farkımız yok. Hepimiz farklı rolleri üstleniyoruz. Birimiz Belediye Başkanlığını, birimiz müdürlüğü, birimiz sokak temizliğini. Üstünlük takvadadır, Allah katındadır. Kazandığımızın helal olabilmesi akşam eve gittiğimiz zaman başımızı yastığa koyduğumuzda rahat uyku için gerçekten bu memlekete hizmet etmek, bu memlekete alın teri dökmek gerektiğine inanıyoruz. Sizlerin bu güne kadar bunu yaptığını biliyoruz. İnşallah bundan sonra ki zaman diliminde enerjimizi daha çok harcamak suretiyle daha güzel hizmetlere beraber imza atacağız. Zaman ayırmak, birlikteliklerin daha fazla olmasını temin etmek noktasında gayret edeceğiz. Bu birlikteliğimiz bu güne kadar olan çalışmalarımızı değerlendirmek sizlere teşekkür etmek amacıyla birlikte olduk bu gün" şeklinde konuştu.



Yemek sonunda Başkan Tutal, katılan çalışanlara verdikleri emek, mücadele, özveri ve anlayışlarından dolayı teşekkür etti. Birlik ve beraberlik yemeğine katılan belediye çalışanlarının Başkan Tutal'a teşekkür etmesinin ardından program son buldu. - KONYA