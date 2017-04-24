Başkan Tutal, Asker Kınasına Katıldı

1997/2 tertip asker adaylarının birliklerine teslim olmalarına sayılı günler kala düzenlenen moral ve motivasyon gecelerine Belediye Başkanı Mehmet Tutal, asker aileleri ve vatandaşlar katılarak asker adaylarını yalnız bırakmadılar.

Vatani görevlerini yerine getirecek gençlere günün anısına Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Başkan Tutal , "Bu toprakların mayasında, bu toprakların özünde kardeşlik, birlik, beraberlik var. Bu vatanı, bu toprakları teröre ve hainlere yedirmedik, yedirmeyeceğiz inşallah. Her Türk genci gibi onur vesilesi olan askerlik görevini sizler yerine getirmenin gururunu yaşayacaksınız. Gönülleriniz de vatan, millet, namus ve bayrak aşkıyla bize atalarımızdan emanet olan bu kutsal vatana hizmet etmek, bölünmez bütünlüğümüzü korumak ve gerektiğinde uğrunda kanınızı ve canınızı vermek için bu kutsal görevi yerinize getireceksiniz. Bu vatan sizlere emanet. Allah yolunuzu açık, sağ salim yuvalarınıza dönmeyi nasip etsin'' dedi.