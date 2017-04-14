Başkan Türel'den sandık çağrısı

Türel, "Ülkemizin geleceğine yön verecek, devleti omzundaki yüklerden, ayağındaki bağdan kurtaracak, hızlı kalkınmasını sağlayacak son derece önemli bir kararı oylayacağız. Milletimize güveniyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli'nde Kemerağzı, Gümüşlü ve Büyükköy mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, 16 Nisan halk oylaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türel, Korkutelileri Pazar günü vatandaşlık görevlerini yapmak üzere sandığa gitmeye çağırarak, "Ülkemizin geleceğine yön verecek, devleti omzundaki yüklerden, ayağındaki bağdan kurtaracak son derece önemli bir kararı oylayacağız" dedi.

Bölündük mü ?

Ülke için ne zaman iyi bir şey yapmaya kalksalar birilerinin sürekli hayır, istemezük dediğini kaydeden Başkan Türel, "2012'de Büyükşehir Yasası'nı çıkartıyorken yine aynı iftiraları atıyorlardı. 30 Büyükşehir Yasası çıkartıyorduk. 30 eyalete bölüyorsunuz Türkiye'yi dediler. Cumhuriyeti de mahvediyorsunuz, laiklik de elden gidiyor dediler. Ne oldu? Biz Büyükşehir Yasası'nı 3 senedir uyguluyoruz Korkuteli'nde. Cumhuriyet elden mi gitti. Bölündük mü? Parçalandık mı? Eyalet federal sistem mi? geldi. Aksine. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi, aksine hizmetlerimiz de maşallah bereketiyle geldi. Daha da yapacaklarımız var" diye konuştu.

Korkuteli alt yapısına 70 milyon lira

Büyükşehir Yasası çıkmadan önce Korkuteli'nden Gündoğmuş'a Antalya'nın tüm köyleri için sadece 10 milyon lira harcandığını hatırlatan Başkan Türel, "Bugün biz sadece Korkuteli'nin alt yapısına 70 milyon, asfaltı için 30 milyon lira harcamışız. Sadece Manay içme suyu projesi yatırımı 41 trilyon. Ama hayırcılara kalsaydık, ülkemiz bu hizmetleri hala bekliyor olacaktı" dedi.

Daha iyi Türkiye için

Bebeklere, çocuklara, gençlere daha iyi bir Türkiye bırakmak için yeni sistemin olması gerektiğine işaret eden Başkan Türel, "İşte bakın Batı Avrupa'daki ülkeler Almanya'sı, Hollanda'sı, İsviçre'si kendi televizyonlarında gazetelerinde hayır kampanyası yapıyor. Onlar biz çok güçlenelim, çok zenginleşelim, çok kalkınalım, diye mi hayır kampanyası yapıyor? Bunların neden hayır kampanyası yaptığı bellidir. Milleti direksiyondaymış gibi gösterip, uzaktan kumanda ile idare etmişler senelerce. Yeni Türkiye'de biz onların elinden kumandayı aldık, kayıtsız şartsız hâkimiyeti millete verdik. Bu millet her şeyin farkında. İnşallah bütün Türkiye bu Pazar günü Avrupa'ya gereken cevabı verecek. Kandil'de teröristlerin hepsi hayır diye yırtınıyor. Bu ülkeyi 40 senedir bölüp parçalamak için vatan evlatlarımızın canına kasteden bu şerefsizler biz bölünmeyelim diye mi hayır diyor? Birçok şehre bizim bakanlarımızı sokmayan ülkeler, meydanlarını PKK'lılara tahsis ediyorlar, PKK Avrupa'da cirit atıyor. İsviçre'de Sayın Cumhurbaşkanımızın resminde şakağına dayanmış silahla teröristiler hayır kampanyası yapıyor" şeklinde konuştu.

Biz milletimize inanıyoruz

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımız dün televizyonda, 'Ben milletimin hayır diyen terör örgütleri ile FETÖ ile PYD ile DAEŞ'le birlikte yürümeyeceğine inanıyorum' dedi. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımız şunu da söylüyor. Hayır diyene de evet diyene de saygılıyız. Biz demokrasiye inanmışız. Biz hayır diyen herkes teröristtir sakın ha demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ama şunu söylüyoruz hayır vermeyi düşünen değerli kardeşim, hayır diyorsun diye sana teröristsin demiyoruz ama dağdaki teröristlerin hepsi hayırcı sen bunu biliyor musun? Onlar niye bu hayırı istiyorlar. 30-40 senedir bu memleket evlatlarının canlarına kast eden bu şerefsizler hayır diye neden yırtınıyor. Almanya'sı Hollanda'sı ne oldu da biz çok güçlenelim diye mi hayır kampanyası yürütüyor. Arkadaşlar bunu düşünelim bunun değerlendirmesini iyi yapalım mesele gün gibi ortadadır. 16 Nisan'daki mesele bir siyasi mesele değildir. 16 Nisan bir memleket meselesidir. Bu ülkeyi daha güçlendirecek, daha güçlü ve daha hızlı kalkındıracak bir hükümet sistemi için karar vereceğiz" ifadelerini kullandı