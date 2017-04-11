Başkan Türel'den MHP Gazipaşa İlçe Başkanlığına Ziyaret
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Gazipaşa İlçe Başkanı Numan Terzi'yi ziyaret etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Gazipaşa İlçe Başkanı Numan Terzi'yi ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan Türel, referandum çalışmalarında kolaylıklar diledi. Referandum süresince MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradenin, fevkalade önemli ve takdire şayan olduğunu vurgulayan Türel, "Sayın Bahçeli bu devletin bekası için siyasetin değil vatanperverliğin önemli olduğunu, devletin gelişmesi, güçlenmesi, bekası söz konusu olduğunda siyasi görüşleri bir kenara bırakarak, bunun için hep birlikte olmamız gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koymuştur." dedi.
Türel, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışılmasının ilk Bahçeli'nin fikri neticesinde geliştiğini anımsatarak, genel başkanın şahsında bütün teşkilat üyelerine teşekkür etti.
Gazipaşa MHP İlçe Başkanı Numan Terzi de Türel sayesinde Gazipaşa'nın birçok hizmetle buluştuğunu ifade ederek, "Bu ilçeye kim hizmet ediyorsa hepsinden Allah razı olsun. Hepimiz bu ilçenin insanlarıyız, bu ülkenin insanlarıyız. Gazipaşa olarak biz nedense hep hizmette geri kalmıştık. Bu dönemde bir takım hizmetler gördük. İnşallah devamı da gelir. Bizleri ziyaret ettiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum." dedi.
Gazipaşa'da park açılışı
Daha sonra Başkan Türel, İlçe Başkanı Numan Terzi ile Gazipaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alparslan Türkeş Parkı'nın açılışına katıldı. Türel, törende yaptığı konuşmada, Başbuğ Alparslan Türkeş'in bu memleketin yetiştirdiği çok önemli değerlerden bir tanesi olduğunu kaydetti.
Türkeş'in çok değerli bir devlet adamı ve çok büyük bir siyasetçi olduğunu dile getiren Türel, "Türkiye'de çok önemli konularda farkındalık yarattı. Mekanı cennet olsun. Son derece önemli bir insandı. Tabi onların böylesine projelerde isimlerinin yaşatılıyor olması unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bize gösteriyor." dedi.
Alparslan Türkeş'in geçmişte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdiğini hatırlatan Türel, şunları kaydetti:
"Bu da ne kadar büyük bir vizyon sahibi olduğunu ne kadar önemli bir devlet adamı olduğunu en güzel şekilde gösteriyor. Başbuğ Alparslan Türkeş, bugün yaşıyor olsaydı, aynı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı gibi bu gayretlerde büyük bir liderlik yapacağına hiç şüphe yoktu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Başbuğ Alparslan Türkeş'in yolunda çok emin adımlarla, bugünkü Genel Başkanıyla da birlikte devam ettiğini görüyoruz."