Başkan Türel'den, Kaza Geçiren Taraftarlara Ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Adanaspor deplasmanından dönerken kaza yapan Antalyaspor taraftarlarını hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Adanaspor-Antalyaspor maçını izlemek için Adana'ya giden Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs, bu sabah Antalya'ya dönerken Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada, Şükrü Önal, Emre Metin ile Yılmaz Şencan yaralandı. Yaralı taraftarlar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kaza haberini alır almaz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatan yaralıları ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Türel, yaralıların aileleriyle de görüştü.



Ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye getirilen Şükrü Önal ve diğer yaralılara acil şifa dileyen Türel, "Antalyaspor'umuzun maç heyecanını yaşamak ve takımımıza destek vermek için Adana'ya giden taraftarlarımız maalesef üzücü bir kaza geçirmiştir. Yaralılarımızı hastanede ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.