Başkan Tuna, Mersin İdmanyurdu'nun Alt Yapı Hocalarını Ağırladı

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediye Başkanı Hamit Tuna, TFF 1. Ligi ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun alt yapı hocalarını ağırladı.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 24. ve 25. dönem Mersin milletvekili Dr. Ali Öz ve Mersin spor basınının duayen ismi Rıfkı Çınar'ın da hazır bulunduğu ziyarette, spor tesislerinin kapılarını amatör spora ve Mersin İdmanyurdu'na her zaman açık tutan Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın spor alanındaki çalışmalarının takdire şayan olduğu belirtildi. Spor için fiziki alt yapının yeterli olması adına Toroslar'da çok önemli tesislerin yapıldığını belirten antrenörler, Başkan Tuna'ya teşekkür ederek, üzerinde isminin bulunduğu Mersin İdmanyurdu formasını hediye ettiler.



Sohbet havasında geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tuna ise fiziki alt yapının olduğu yerde sportif başarıların daha da arttığını vurguladı. Geleceğin alt yapıdan geçtiğini kaydeden Tuna, 13 yıldır görev yaptıkları Toroslar'ı tesisleşme anlamında sadece Mersin'de değil, Çukurova bölgesinde de önde olan belediyelerden bir tanesi haline getirdiklerine dikkat çekti. Kendisinin de gençlik yıllarında uzun bir dönem futbol oynadığını ve halen sporun her branşına ilgisinin olduğunu belirten Tuna, spora ve sporcuya sundukları desteklerin artarak devam edeceğini ifade ederek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek amacıyla onları spora yönlendiriyoruz. Yaz spor okulları bünyesinde açtığımız futbol, basketbol, atletizm, güreş, yüzme ve tiyatro branşları ile hocalarımız nezaretinde istedikleri spor aktivitesine katılmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda seçtiğimiz sporcuların kendi spor kulübümüzde ya da diğer spor kulüplerinde yer almalarını sağlayarak, öne çıkmalarına gayret ediyoruz. Sporun alt yapısına yönelik gerçekleştirdiğimiz tesisleşme çalışmalarının meyvelerini ise milli takıma sporcu vererek alıyoruz. Kentimizin sporda daha da öne çıkabilmesi için spor adamlarımızla da sürekli görüşerek, istişarede bulunuyoruz. Hedefimiz alt yapıyı güçlendirmek ve başarılı oyuncular yetiştirmektir" dedi.



Belediye olarak Mersin İdmanyurdu'na her zaman destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Tuna, Mersin İdmanyurdu'nun kurumsal bir kimlik kazanması gerektiğine de vurgu yaparak, bunun da tesisleşmeden geçtiğinin altını çizdi. Tuna, "Alt yapıda yetişen sporcularımızın ileride Mersin İdman Yurdu forması giyebilmesi ve transfere gerek kalmadan kentimizin güzide takımında yer almaları en büyük arzumuzdur. Bu kapsamda büyük emek sarf eden alt yapı hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras kulübümüze destek çıkmaktır" diye konuştu.