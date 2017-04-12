Başkan Tuna, Kutlu Doğum Haftasını Kutladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Hz. Muhammed'in üstün şahsiyeti ve ahlakının bütün insanlığa örnek olduğunu belirterek, Kutlu Doğum Haftası'nı kutladı.



Başkan Tuna, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) kutlu doğumunun 1446'ncı sene-i devriyesini idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tuna, Hz. Muhammed'in üstün şahsiyeti ve ahlakının bütün insanlığa örnek olduğunu kaydetti. Tuna, "Rahmet, sevgi, hoşgörü ve adalet gibi erdemli değerleri kişiliğinde toplamış olan Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca insanları doğruluğa, iyiliğe, yardımlaşmaya ve dayanışmaya teşvik etmiştir. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' hadisiyle kardeşçe yardımlaşmanın önemini belirtmiştir. Kutlu Doğum Haftası da Peygamberimizin yaşayışını, Hadis-i Şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak ve anlamak için iyi bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mersinli hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve İslam Alemi'nin Kutlu Doğum Haftası'nı kutluyor, tüm insanlığa barış, sevgi, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - MERSİN