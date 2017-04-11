Başkan Tuna'dan Polise Çiçekli Kutlama

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçedeki karakol amirliklerini ziyaret ederek, polise çiçek verdi.



İlçedeki tüm polis merkezi amirliklerine çiçek göndererek, tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayan Başkan Tuna, ilk ziyaretini Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Abubekir Fil'e gerçekleştirdi. Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Fil'e çiçek takdim eden Tuna, Türk polisinin toplumun huzurunu ve güvenini sağlama noktasında kutsal bir vazifeyi yerine getirdiğini söyledi. Tuna, "Şehrimizde ve ülkemizin dört bir tarafında büyük özveri ile çalışan, asayişin, huzur ve güvenin tesis edilmesi noktasında görevlerini hassasiyetle yerine getiren tüm emniyet mensuplarımızın polis haftasını kutluyorum. Kutsal bir meslek olan polislik, sağlıklı ve huzurlu bir toplumun da temel unsurudur. Biz de Toroslar Belediyesi olarak 13 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle istişareli bir çalışma dönemi içerisinde olduk. İlçemizin ve şehrimizin asayişinin sağlanması noktasında emniyet mensuplarımızla sürekli diyalog içerisindeyiz. Sayın Müdürümüzün nezdinde Toroslar İlçe Emniyet Teşkilatımıza başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Görevleri sırasında hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize, halen görevlerini sürdüren polis teşkilatı mensuplarımıza ve emekli olan polislerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.



Abubekir Fil ise "Emniyet teşkilatımızın 172'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayan Sayın Başkanımız Hamit Tuna'ya nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Başkanımızın her zaman desteklerini görüyor ve yanımızda olduğunu hissediyoruz" diye konuştu.



Daha sonra karakol amirliklerini ziyaret ederek, çiçek veren Tuna, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi de makamında ziyaret etti. Başarılı çalışmalarından dolayı İl Emniyet Müdürü Şahne'ye tüm emniyet teşkilatı adına teşekkür eden Tuna, Türk Polis Teşkilatının, milli birlik ve beraberliğin devamı için vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çekerek, ülkenin geçirdiği bu zor dönemde terörle mücadelede büyük başarılara imza atan tüm güvenlik güçlerine minnettar olduklarını kaydetti. - MERSİN