Başkan Tuna'dan Mersin İdmanyurdu'na Destek Çağrısı

Başkan Tuna, tüm herkesi Mersin İdmanyurdu'na destek olmaya çağırdı. Takımın zor günler geçirdiğini kaydeden Tuna, "Eleştirmek kolayda bir yerden tut dediğimizde kimse elinden tutmuyor. Mersin İdmanyurdu öz kaynaklarına ve öz çocuklarına dönmedikçe başarıyı yakalayamaz. Dışarıdan gelen yaşlı futbolcularla bu işi taşıması mümkün değil. Ekonomik anlamda para vermedin mi futbolcu oynamıyor. Dolayısıyla şehrin çocuklarına önem vermek gerekiyor. Tesis yönünden bizde destek oluyoruz. Hatta biz yerde verdik. Maalesef değerlendirilemiyor. Her zaman söylüyoruz. Mersin İdmanyurdu'nun kurumsal kimliğine kavuşmasının tek yolu tesisleşmeden geçer. Tesis olmasa Mersin İdmanyurdu'nun başkanı kimse takım onun gibi oluyor. Bu tesis işine belediyecilerde destek verir. Şu anda bir borç sarmalı var. O borç sarmalının korkusu insanların yanaşma cesaretini ortadan kaldırıyor. Bunları ortak akılda bir araya gelmek şartıyla çözmek lazım. Transfer tahtası açılmasa, Mersin İdmanyurdu'nun bu sene işi zor gibi görünüyor. Ay sonuna kadar transfer dönemi devam ediyor ama şu anda görülen de çok olumlu değil gibi" diye konuştu. - MERSİN