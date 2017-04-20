Başkan Toyran'dan 112 Acil Servis İstasyonu'na Sürpriz Ziyaret

Bulduğu her fırsatı Sökeli vatandaşlarla bir arada geçirmeye çalışan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, sürpriz ziyaretleri ile de dikkat çekiyor.



Başkan Toyran'ın bu kez ziyaret durağı sağlık camiasının en önemli unsurlarından biri olan 112 Acil Servis İstasyonu oldu. Söke Sanayi Sitesi içinde bulunan istasyonunda görevli doktor, hemşire ve ATT öğrencileri Başkan Toyran'ın sürpriz ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederlerken, şaşkınlıklarını da gizleyemediler.



Toplumun her kesimi ile bir arada bulunmaktan keyif aldığını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Vefakarca çalışan, hayat kurtaran sağlık emekçilerinin gönlümüzdeki yeri hep ayrı. Özellikle 112 Acil Servis personelinin zamanla yarışırken, görevlerini yaptıklarını biliyoruz. Sağlık sektörüne saygı duyuyoruz. Kendilerine kolay gelsin demek için ziyaret ettim" dedi. - AYDIN