Başkan Tosun, Dev Projeyi İnceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi işbirliğinde temel çalışmaları tamamlanan ve 21 Kasım'da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımlarıyla açılışı yapılan Cumhuriyet Caddesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faik Şentürk ve Kula MABEM Müdürü Mehmet Çakır ile birlikte yolun bağlantı noktalarında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Tosun, berberindekilerle yolun Ankara-İzmir E96 karayolu ile bağlantı noktaları ve yan yolları hakkında istişarede bulundu. Kavacık Mahallesi'nden başlayarak; Bekir-Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi, TOKİ Konutları, Yeni Hastane, Üniversite ve Kula-Selendi Yolu istikametinde devam eden yol, Kula'nın trafik yükünü azaltacak. 25 metre genişliğinde açılan Cumhuriyet Caddesi, güzergah üzerindeki bağlantıların yapılmasının ardından asfalt çalışmalarının da tamamlanmasıyla sürücülerin kullanımına sunulacak.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula'nın trafik sorununa bu yolla son vereceklerini belirterek, "Kula'da yıllardan beri şehirleşme ve trafik açısından yaşanan sıkıntıları bu projeyle çözüme kavuşturmuş olacağız. Şehir yapısının bir merkezde birleşmesi Kula'nın, büyümesi ve gelişmesi açısından önümüze çıkan bir engeldi. Son zamanlarda yaptığımız projeler ile bu kısır döngüyü kırmaya devam ediyoruz. Mevlana Cadddesi'nin yenilenmesi, Yanık Ülke Konutlarının inşası, Kula - Selendi yoluna sıcak asfalt atılması, hastane yapımı ve Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun bu bölgeye taşınması gibi projelerle birlikte Cumhuriyet Caddesi de Kula'nın geleceği için önemli olacak. Bu projenin gerçekleşmesine destek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

