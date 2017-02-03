Başkan Tosun'dan Meslek Odalarına Ziyaret

Başkan Tosun, yaptığı ziyaretler de Oda Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek sorunları ve sıkıntılarını dinledi.

Kula'yı ortak akılla, katılımcı anlayışla yönetmeye önem veren Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, bu doğrultuda sivil toplum kuruluşlarına yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. Başkan Tosun, sırasıyla Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Süt Üreticileri Birliği, Dokumacılar ve Tuhafiyeciler Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti. Başkan Tosun'a meslek odalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Faik Şentürk, Tuncay Ergün, Kula Belediye Meclis Üyeleri İlyas Macun ve Vedat Yılmaz eşlik etti. Ziyaretlerde göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışmalar hakkında meslek odalarını bilgilendiren Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ilçenin yararına olacak her türlü projeye destek vereceklerini hatırlattı ve bu konularda kamuoyu oluşturulmasının önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Tosun, "Kent Yönetiminde Dayanışma Başarı Getirir''

Kula'nın geleceği ve ekonomik gelişimine yönelik yapılan her çalışmada kurumlar arası diyaloglu çalışmanın önemine değinen Başkan Tosun, "Meslek Odalarımız, vatandaşlarımıza, esnafımıza, çiftçimize, şoförümüze destek ve yardımcı olan kuruluşlardır. Biz, Belediye olarak odalarımıza destek verelim ki, odalarımız da vatandaşlarımıza daha iyi hizmet versinler. Ülke olarak siyasi ve ekonomik risklerin fazla olduğu zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte maalesef ki en çok küçük ticari işletmeler ve esnafımız etkileniyor. Yatırımcımıza, üreticimize, çiftçimize ve esnafımıza daha güçlü destek vermek için ilçe ekonomimizi rahatlatacak projeler üretmeye her zamankinden daha çok çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda meslek odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve özellikle halkımızla siyasi görüş gözetmeksizin karşılıklı diyalog geliştirerek farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürmeliyiz. Kent yönetiminde dayanışmanın başarı getireceği su götürmez bir gerçektir. Bizim amacımız, vatandaşımızın daha çağdaş, yaşanabilir ve huzurlu bir Kula'da birlik ve beraberlik içeresinde hayat sürmesidir.'' diye konuştu.

Oda Başkanları; "Her Zaman Desteğe Hazırız''

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkan Nuri Topal, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, Dokumacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Fehmi Yıldırım ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, Kula Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini, Başkan Tosun ve ekibinin başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı. Kula'ya faydası olacak konularda Başkan Tosun'a her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirten Meslek Odası Başkanları, ziyaretlerde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Başkan Tosun'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Oda Başkanları, Kula'nın ortak akılla yönetilmesinden, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerinin de alınmasından memnuniyet duyduklarını da ifade etti.