Başkan Tosun Ahmetli Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Ahmetli Mahallesi sakinleri ile buluşan Başkan Tosun, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinledi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Cuma günü ziyaretlerinde Ahmetli Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Namazını Ahmetli Mahalle Camii'nde eda eden Başkan Tosun'a, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faik Şentürk, Kula Belediye Meclis Üyesi Mehmet Karaayak, MASKİ Kula Şefi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdür Vekili Adem Zobudoğuş, Müdür Yardımcısı Cihan Biçer ve Ahmetli Mahalle Muhtarı Şinasi Kaymak eşlik etti. Cuma namazı sonrası Ahmetli Mahalle sakinleri ile Cami bahçesinde hasbihal eden Başkan Tosun, mahallede yapımı süren ve yapılacak projeleri değerlendirdi. Muhtar Şinasi Kaymak'ın daveti üzerine Başkan Tosun ve beraberindekiler, muhtarın evine misafirliğe gittiler.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula'nın tüm mahallelerinde olduğu gibi Ahmetli Mahallesi'nde de çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ahmetli Mahallemizde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda eksikliği hissedilen noktalarda yeni projeler üreteceğiz. 2017 programında inşallah kanalizasyon çalışmalarını başlatarak vatandaşlarımızı sağlıklı bir altyapıya kavuşturacağız. Gerekli incelemelerimizi muhtarımız ve vatandaşlarımızla yaptık, bunun neticesinde tali yollarda da yol bakım çalışmalarına başlayacağız. Hayırlısı olsun" dedi.