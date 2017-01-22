Başkan Toru, Kültür Elçilerini Misafir Etti

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, "Uluslararası Konya'da Vuslat Sempozyumu" kapsamında şehirde bulunan ve farklı ülkelerden gelerek ülkemizdeki iletişim fakültelerinde eğitim alan öğrencileri ağırladı.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) himayesinde Konya'da düzenlenen ve ülkemizin farklı kentlerindeki iletişim fakültelerinde eğitim alan 10 farklı ülkeden 110 öğrencinin katıldığı "Uluslararası Konya'da Vuslat Sempozyumu" sona erdi. Sempozyumun son gününde Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu öğrenciler onuruna yemek verdi. Bir otelde düzenlenen yemeğe RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, RTÜK Üyeleri Arif Fırtına, Esat Çıplak, Süleyman Demirkan ve Nurullah Öztürk, Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, öğretim üyeleri ile 10 farklı ülkeden 110 üniversite öğrencisi katıldı.



"Bu öğrenciler ülkemizin kültür elçisi"



RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, "Meram Belediye Başkanımız, yaptığı yatırımların yanında kültürel etkinliklere, tarihi değerlere de çok önem veriyor. Bunun bir göstergesi ve nişanesi olarak da bu genç iletişimcilere, Orta Asya'dan ve çok uzak yerlerden gelip ülkemizde okuyan ve birer kültür elçimiz olan bu öğrencilere ev sahipliği yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Toru: "Büyük heyecan yaşıyorum"



Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen RTÜK ve SÜ İletişim Fakültesi'ne teşekkür eden Başkan Toru da, "Ata yurdundan kopup gelerek; bu toprakları bizlere vatan yapan, yurt yapan ecdadımız; Oğuz Boylarının alp erenlerini, Hoca Ahmet Yesevi'nin dervişlerini bu vesileyle rahmetle anarken, Anadolu'yu yurt tutan ecdadımızdan bin yıl sonra ata yurdundan gelen misafirlerimizi de kucaklamanın heyecanını yaşıyorum" diye konuştu.



Konya'yı tanıtacak genç iletişimcilere teşekkür



Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmanın onurunu üzerinde taşıyan Konya'nın; Peygamber Efendimize Medine ve Şam'dan sonra hicret etme önerisinde bulunulan üçüncü şehir olma vasfıyla da İslam tarihindeki önemini ortaya koyduğuna vurgu yapan Başkan Toru, konuşmasını şöyle tamamladı: "Emperyalist Batı'nın, 'Haçlı seferleri' adı altında yaptığı saldırılara göğüs geren ve bu sayede İslam dünyasını birçok saldırıdan koruyan şehir, yine Konya'dır. Bu şehir, Sadreddini Konevi ve daha nice sufinin; hakikat ilmini, ilahi sırları; gönüllere nakşettiği coğrafyadır. Aynı zamanda müspet ilimlerin de merkezi konumundadır ve dönemin ünlü bilim adamları şehrimizi mesken edinmiştir. Konya, devletin fiziki başkenti olması yanında; sanatın, kültürün de başkenti konumuna ulaşmıştır. Ecdadımızdan bize miras kalan ve şehrimizin boynuna inci taneleri gibi asılan tarihi eserlerimiz, bizlere görkemli geçmişimizi hatırlattığı kadar geleceğimize de ışık tutmaktadırlar. Ecdat yadigarı bu topraklar, gelecek bin yılları selamlarken; Türk'ün gücünü, asaletini, sanatını ve kültürünü aktarmaya, yaşatmaya ve geliştirmeye devam edecektir. Konya'mızın öz değerlerini araştıran ve dünyaya tanıtacak olan genç iletişimcilerimize teşekkür ediyorum."



Başkan Toru, programa katılan tüm öğrencilerle yakından ilgilendi. - KONYA