Başkan Toru, "Evet Taksi"De Direksiyon Başına Geçti

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, "Evet Taksi" projesi kapsamında direksiyona geçti.



AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı'nın "Evet Taksi" projesi kapsamında direksiyona geçen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ilk yolcularını Yenice Mahallesi TOKİ Konutları durağından aldı. Nalçacı istikametine gideceklerini söyleyen 3 kadın yolcu, Başkan Toru'yu direksiyonda görünce çok şaşırdılar ve içlerinden biri; "Rüyamda görsem inanmazdım. Çok şaşırdım. Başkanım; Meram'ı çok güzelleştirdiniz. Meram'daki yakınımızı ziyarete gelince bu güzelliklere şahit oluyoruz" dedi.



Başkan Toru da, daha da güzelleştirmek için çalışmalarının yoğun bir hızla devam ettiğini söyledi. Yolculara referandum la ilgili görüşlerini soran Toru, 'Evet' cevabını alınca niçin 'Evet' diyeceklerini sordu. Kadınlar da ülkemizin geleceği için bu tercihte bulunacaklarını ifade etti.



"115 bin kişiyi bir vekil temsil edecek"



Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, daha sonra İhsaniye durağından bir üniversite öğrencisi ile babasını "Evet Taksi" ile gidecekleri yere götürdü. Başkan Toru, Anayasa değişiklik maddeleriyle ilgili tereddütlerinin olup olmadığını sordu. Yolcuların 'Milletvekili sayısı niçin 550'den 600'e çıkarılacak' şeklindeki sorusunu Başkan Toru, şöyle cevapladı:



"Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğunda 40 bin kişiye 1 milletvekili düşüyordu. 1950'li yıllarda nüfus 24 milyon iken 450 milletvekili ve 150 de senatör, milleti temsil ediyordu. Şimdi nüfusumuz 80 milyon ve 153 bin kişiyi bir vekil temsil ediyor. AB ülkelerinde ortalama 53 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Milletvekili sayısı 600'e çıktığında 115 bin kişiyi bir milletvekili temsil edecek. Milletin iradesinin tam olarak teşekkül etmesi hem de temsiliyet anlamında yapılan bir düzenleme."



"Yeni sistemin örneği belediyeler"



Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yeni hükümet sisteminin mini bir örneğinin belediye başkanlığı örneği olduğunu vurgulayarak, "Şu anda belediyelerimizde uygulanan sistem başkanlık sistemi. Çünkü aynı anda hem belediye başkanını hem de belediye meclisi seçiliyor. Başkan yürütmenin başı, meclis de yasama organıdır bu anlamda. Belediyelerde neredeyse 100 yıla yakındır bu sistem uygulanıyor. Herhangi bir sorun var mı? Yok. Belediye başkanı herhangi bir karar alacaksa meclisten geçirmek durumunda. Belediye başkanlığı, yeni sisteminin mini bir ölçeği ve tecrübe edilmiştir" şeklinde konuştu. - KONYA