Başkan Toru: "Artık Hedeflerimize Odaklanmalıyız"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, ilçe teşkilatının haftalık yönetim kurulu toplantısında 16 Nisan halkoylaması sonuçlarını değerlendirdiler.



Halkoylamasında ilçe olarak güzel bir sonuç aldıklarını belirten AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, "Güzel bir çalışma yapıldı. SKM çalışmaları başladığı günden bugüne kadar yönetim kurulu üyelerimizin, gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın, mahalle başkanlarımızın, muhtarlarımızın da dahil olduğu seçim çalışmalarına meclis üyeleri de samimiyetle katkı sağladılar. Bu çalışmalara verdikleri katkıdan dolayı belediye başkanımıza, teşkilat mensuplarımıza, meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



İlçe Başkanı Özöğür, anayasa değişikliğine güçlü bir destek verdiği için Meram halkına da teşekkür ettiği konuşmasında şunları kaydetti: "Bu değişikliğin kabulüyle beraber milletçe el ele vererek, birlik ve beraberlik içerisinde yeni ufuklara, daha güzel günlere ulaşacağız. AK Parti Meram olarak teşkilat çalışmalarımızı hiç ara vermeden devam ettirerek, 2019 seçimleri için hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı yaparak Meram'daki oyumuzu daha yukarılara taşıma adına gayret göstereceğiz."



"Ülkemiz için kritik bir eşikti"



Halkoylaması öncesinde büyük bir özveriyle çalışmalara katılan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, "Referandum süreci Türkiye için kritik bir eşikti. Hepimiz bu bilinç doğrultusunda canla, başla çalıştık ve bir seçim olarak görmedik. Özellikle kadın kollarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. 1 ayı aşan süre zarfında Seçim Koordinasyon Merkezi'nin programı doğrultusunda hepimiz yoğun bir çalışma süreci geçirdik. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.



"Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız"



Halkoylamasının galibiyetle sonuçlanmasıyla birlikte ülkemizde yeni bir beyaz sayfa açıldığına vurgu yapan Toru, "Halkoylaması sürecinde hem içeriden hem dışarıdan pek çok cepheyle karşı karşıya geldik. Hem Avrupa'nın hem içerideki işbirlikçi vesayet gruplarının hepsi acımasız bir şekilde sağlıksız bir kampanya yürüttü. Yalan üzerine inşa edilmiş bir kampanya ile halkımızı yanlış bilgilendirmeye yönelik algı operasyonları yaptılar. Teşkilatlarımız, vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek üzere sahadaydı. Ama hamd olsun; Konya her zaman bu işin kalesi olduğu gibi yine devletinin ve milletinin yanında oldu. Genel olarak Konyamızın ve Meramımızın çok iyi bir sonuç aldığını söyleyebiliriz. Emeği olan tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Artık bundan sonra 2019 seçimlerine odaklanmalı ve çıtayı daha yukarı çekmeliyiz. Bu seçimde elde edilen galibiyet 80 milyonluk Türk milletinindir. Bundan sonra önemli olan kutuplaşmadan birlik ve beraberliğimizi koruyarak Türkiye'nin hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır" diye konuştu. - KONYA