Başkan Toru: 30 ayrı ekiple çalışıyoruz

Başkan Toru, altyapı ve kanalizasyon çalışması tamamlanan sokaklarda 30 ayrı ekiple çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Batı Hadimi Mahallesi'nde sürdürülen parke, bordür ve tretuvar çalışmalarını denetledi.

"YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTİYORUZ"

Meram bölgesinde halkın yaşam standartlarını ve çevre şartlarını iyileştirmek üzere yollardaki asfalt, parke ve bordür çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Fatma Toru, "Batı Hadimi Mahallemizde de parke, bordür ve tretuvar çalışmalarımız 8 ayrı ekip tarafından devam ediyor. Geçen sene bu mahallemizde 7 sokağın parke, bordür ve asfaltlama çalışmasını bitirmiştik. Bu sene de 10 sokağı programa aldık ve bu doğrultuda çalışmalarımız yoğun bir tempo ile sürüyor" dedi.

"30 AYRI EKİPLE ÇALIŞIYORUZ"

İlçedeki tüm mahallelerde kanalizasyon ve altyapı çalışması tamamlanan tüm sokaklarda çalışmaların yoğun bir tempo ile sürdürüldüğüne dikkat çeken Başkan Toru, "Batı Hadimi Mahallemizde kanalizasyon ve altyapı çalışması tamamlanan 10 sokakta parke, bordür ve asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde yaparak halkımızın istifadesine sunmuş olacağız. İlçe genelinde şu anda 30 ayrı ekiple çalışmalarımız devam ediyor. Ekip sayımız asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte daha da artacak. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.