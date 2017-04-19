Başkan Toprak'tan Taziye Mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Tunceli'de helikopter kazası sonucunda şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.



Başkan Toprak yayımladığı taziye mesajında, "Tunceli'de düşen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personelin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, tüm sevenleri ve milletimize başsağlığı dilerim" dedi. - ADIYAMAN