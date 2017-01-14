Başkan Toprak'tan Ahmet Aydın ile İlgili Açıklama

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, yaptığı basın açıklamasıyla TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a sahip çıktı.



Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Ahmet Aydın ile ilgili "FETO ile tanışan hapiste, tanıştıran ise mecliste' başlığı ile verilen habere tepki gösterildi.



Başkan Topak, "Ülkemiz için tarihi bir öneme sahip olan yeni anayasa üzerinde çalışmalar sürerken kökü dışarıda hain eller TBMM başkanvekilimiz ve Adıyaman'ımızın medar-ı iftiharı Milletvekilimiz Sayın Ahmet Aydın'a iftira ederek gündem değiştirmek, algı yönetimi yapmak derdine düşmüşlerdir. Yazılan iftira dolu yazının zamanlaması TBMM'de anayasa görüşmelerinin yapıldığı haftada olması ve sayın vekilimizin Meclis Başkanvekili olarak görev yaptığı ana denk gelmesi de ne manidardır. Dış mihrakların ve kirli karanlık odakların her zaman başvurduğu taktik budur. Bizler Ahmet Aydın'a yapılan bu alçak ve iftira dolu ithamlar karşısında susacak değiliz. Ahmet Aydın, Adıyaman'ımızın yiğit bir evladı ve tertemiz siyasetçisidir.



Sayın vekilimizin daima yanında ve destekçisiyiz. Gücünü aziz milletten alan sayın vekilimize yapılan bu alçak iftiranın sahipleri emellerine ulaşamayacaktır. Bu tür karanlık müfteriler tarihin çöplüğünde kaybolacaklardır. Sadece siyasi hesaplarla iftira atmak, kamuoyu önünde lekelemeye çalışmak, habercilikten çok siyasi kin, nefret ve tükenmişliğin sonucudur. Edepsiz biçimde Sayın vekilimize iftiraya kalkışmak asla kabul edilebilir durum değildir. Bu müfteri kokuşmuş zihniyeti şiddetle ve hiddetle kınıyorum" dedi. - ADIYAMAN