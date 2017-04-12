Başkan Topbaş: "Harem'den Küçüksu Çayırına 14 Kilometre Tünel Yapacağız"
Başkan Topbaş: "Harem'den Küçüksu Çayırına 14 Kilometre tünel yapacağız" Başkan Kadir Topbaş, Beykozlularla buluştuİSTANBUL - AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara metro sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Siz...
Başkan Topbaş: "Harem'den Küçüksu Çayırına 14 Kilometre tünel yapacağız"
Başkan Kadir Topbaş, Beykozlularla buluştu
İSTANBUL - AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara metro sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Siz İstiyorsanız Allah'ın izniyle metro gelecek. Ayrıca şimdi proje aşamasında Harem'den Küçüksu Çayırına 14 kilometrelik tünel yapacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından İncirköy Mahallesinde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. İncirköy Çukurçayır Meydanında düzenlenen buluşmaya Başkan Kadir Topbaş'ın yanı sıra Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ilçede görev alan STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Beykozlu vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği halk buluşmasında protokol üyeleri tarafından 16 Nisan Referandumunun ülke geleceği açısından önemi ve anayasada yapılacak olan değişiklikler hakkında bilgiler aktarıldı. Program kapsamında konuşma yapan Başkan Kadir Topbaş, Beykoz ilçesi özeline yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
"Siz istiyorsunuz Allah'ı izniyle Beykoz'a metro gelecek"
Beykoz'da düzenlenen halk buluşmasında konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Metro isteniyor mu? Beykoz'da metro mu, bu ne demektir ben başkan olarak tamam diyebiliyorsam, Başkanlık bu demektir. Beykozlular metro istiyor Başkan burada ve halkın talebi doğrultusunda çalışıyor. Başkanlık sistemi bu demektir. Beykoz'a Allah'ın izniyle metro gelecek. Tüneller yapıyoruz, her yerde metro her yere metro dedik, hayal dahi edilemezdi. Beykoz'da metro sözü edilemezdi. Çocukluğumda hatırlıyorum Beykoz'a geldiğimiz aman yatıya kaldırdık. Buraya gelince burada bir gün kalacak ve öyle dönecektin. O zamanlar ulaşım yoktu. Ama şimdi metrolardan konuşuyoruz. Buradan binip Taksim'e, Kartal'a, havalimanına gidebileceğiniz gelecekten bahsediyorum" dedi.
"Harem'den Küçüksu Çayırına 14 Kilometre tünel yapacağız"
Harem Beykoz arasına yapılması planlanan tünel projesini açıklayan Başkan Kadir Topbaş, "Şimdi proje aşamasında Harem'den giren bir tünel Küçüksu Çayırından çıkacak. Haremden 14 kilometre girecek ve Küçüksu Çayırına gelecek. Küçüksu Deresi, Göksu Deresi ve çayırlar ne haldeydi, bunları gördük. İşimizi biliyoruz, ne yapmamız gerektiğinin farkındayız. İstanbul Dünyanın 124 ülkesinden nüfus olarak büyük, ekonomi olarak 117 ülkesinden büyük, bizim sadece Beykoz'a 1.7 milyar yatırım yaptık" diye konuştu.
"Metrolar, tüneller, yol yapımlarına belediye meclisinde muhalefet oy vermedi"
Büyükşehir Meclisinde muhalefet yapılan çalışmalara oy vermediğini söyleyen Başkan Kadir Topbaş, "Duygular birse ülkenin bekası birse orada anlaşılır. Ama maalesef biraz önce bahsedildi, metro, tüneller bunlarla ilgili bazı planları belediye meclisi muhalefet oy vermedi. Burada meclis üyeleri var. Bu şehre metro yapacağız, yol yapacağız, tünel yapacağız dedik, planların meclisten geçmesi lazım. Onlar oy vermedi. Nasip olmayınca olmuyor ama çok şükür Büyükşehir'de güçlü bir iktidarımız olduğu için başardık" şeklinde konuştu.
"Evet çıkmazsa da Beykoz'a metro dedik, metroyu yaparız, bizde söz yerde kalmaz, yere düşmez"
Beykoz için metro çalışması için söz veren Başkan Kadir Topbaş, "16 Nisan'da da geleceğin, ülkenin geleceğinin kararını vereceğiz. Yani Beykoz'a metro istiyorsak, daha çok yatırım istiyorsak, projelerin ardı arkasın kesilmesin istiyorsak, Türkiye de istikrar olsun, istikrar bozulmasın istiyorsak 'Evet' diyeceğiz. Değerli kardeşlerim şunu da söylemek istiyorum 'Evet' denmezse de biz metro dedik metroyu yaparız. Yani başkan metro dedi 'Evet' çıkmaza yapmayacak değil. Burada basın var, söz biz de bir defa söylenir, yerde kalmaz ve yere düşmez" ifadelerini kullandı.
Program sonunda Başkan Kadir Topbaş ve protokol üyeleri vatandaşlarla fotoğraf çektirerek, sahneden karanfil dağıttı.
(MB-ÖFA