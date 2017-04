Başkan Tollu, Görevdeki 8 Yılını Değerlendirdi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'nin kendi dönemlerinde aldığı hizmetlerle altın çağını yaşadığını savunarak, "Halkımıza, ilçemize hizmet etmek boynumuzun borcudur" dedi.



Tollu, belediye başkanlığı görevindeki 8 yılını, düzenlediği toplantıyla değerlendirdi. Erdemli Belediyesi Kültür Merkezindeki programda, hizmet tanıtım filminin ardından konuşan Başkan Tollu, 8 yılda yapılan hizmetleri anlattı.



Eski Erdemli'den yeni Erdemli'ye



Erdemli'nin kendi dönemlerinde aldığı hizmetlerle altın çağını yaşadığını savunan Tollu, bu hizmetlerin artarak devam edeceğinin altını çizdi. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden 8 yıldır bu topraklara, bu insanlara hizmet ettiklerini belirten Tollu, bu hizmetleri kısıtlı imkanlarla başladıkları ilk günden bu yana sürdürdüklerini, şu an belediyenin mali gücünü de arttırdıklarını ve devamlı yükselen bir hizmet çizgisinde çalıştıklarını söyledi. Erdemli Belediyesi'nde göreve geldiklerinde belediyenin hem fiziki olanaklar hem de itibar bakımından çok kötü durumda olduğunun altını çizen Tollu, "Uçan kuşa borcu olan, arabalarının camı naylon ile kapatılan, araba kapılarının telle bağlanarak kapatılmaya çalışıldığı, hizmet etmeyen, üretmeyen ve hiç bir itibarı olmayan bir belediye devraldık. Bugüne geldiğimizde; aradan geçen 8 seneyi iyi tahlil ettiğimizde daha doğrusu 8 yıl önceki Erdemli Belediyesi ile şimdiki Erdemli Belediyesini her anlamda kıyasladığımızda aradaki fark gün gibi aşikardır. Halkımıza, ilçemize hizmet etmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.



"En çok hizmet üreten belediyeler arasındayız"



Konuşmasında belediye hizmetlerinin 8 yıllık serüveni hakkında bilgilendirmelerde bulunan Tollu, bu hizmetlerin kendi emsalleri olan belediyelerle kıyaslandığında çok yukarılarda olduğunu, bu sayede Erdemli Belediyesi'nin en çok hizmet eden belediyeler arasında yer aldığını vurguladı.



Başkan Tollu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Erdemli'de yaşayan insanlar Erdemli Belediyesi'nin dününü de biliyorlar bugünü de çok iyi biliyorlar. Bir durum tespiti yapacak olursak, Erdemli Belediyesi'nin dününü hatırlamadan bugün sağlıklı bir değerlendirme yapmamızın imkansız olduğunun kanaatindeyim. Bizim amacımız insanları kategorize etmek değil. İnsanları eleştirmek asla değil. Kim taşı taş üstüne koyduysa Allah onlardan razı olsun. Fakat biz sizlerin karşısına daha güzelini yapacağız düşüncesiyle yola çıktık. ve çok şükür bu çıktığımız yolda mahcup olmadık. Sizlerin hayır duaları ile 8 yıldır Erdemlimize çok güzel hizmetler yapmaktayız. Büyükşehir müktesebatına giren belediyelerin personel maaşlarını bile ödemede acze düştükleri süreçte, Allah'a şükürler olsun ki, biz her gün nereye nasıl yatırım yapacağımızı düşünüyoruz. Asıl konu belediyede kaliteli, nitelikli hizmet sunmanın altında yatan en önemli öğelerinden bir tanesi de kamunun kaynaklarını verimli kullanmak. O kanyakları peşkeş çekmeden sadece hizmete dönüştürmek. Bu asil millete, yüce millete hizmete odaklanmaktan başka hiçbir şey değil. Biz bu kaynakları Erdemli Belediyesi'ne kazandırdık. Bugün bir başarı varsa Erdemli Belediyesi ailesinin başarısıdır. Bireylere dayalı başarı olmaz. Kişilere dayalı kurumlar olmaz. Kurumsal yapının ön gördüğü neyse biz onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok iyi hizmet üretiyoruz. Hep birlikte, el ele vererek daha iyilerini yapacağız. Bu anlamda bizimle beraber olan, bize destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."



8. yıl pastası kesildi



Tollu'nun açıklamalarının ardından ilçe dışından etkinliğe katılan konuklara Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından Erdemli hatırası İstiklal Marşı biblosu armağan edildi. Programın son bölümünde ise belediye hizmetlerinin 8. yıldönümü münasebetiyle özel olarak hazırlanan 8. yıl pastası kesildi. - MERSİN