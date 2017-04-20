Başkan Tokur'dan Ebeler Haftası Mesajı

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Necdet İrfan Tokur, Ebeler Haftası münasebetiyle açıklamalarda bulundu.



Başkan Tokur yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yıpranma payı için verilen sözlerin tutulmadığını, şiddetin her gün artan bir boyutta sürdüğü, döner sermayelerin yok edildiği bir çalışma ortamında 21-28 Nisan Ebeler Haftasını karşıladıklarını söyledi. Başkan Tokur, "Bir yılda ülkemizde 1,5 milyonun üstünde doğum gerçekleştiği dikkate alındığında ebe arkadaşlarımızın nasıl bir özveri ile çalıştıkları daha iyi anlaşılmaktadır. 53 bin ebe arkadaşımız daha pek çok sorunla çalışma hayatını sürdürmekte fakat çözüm adına bir türlü adım atılmaması nedeniyle de ümitsizliğe kapılmakta, tükenmişlik sendromu yaşamaktadırlar. Sağlık çalışanlarının sorunlarının görmezden gelinmesi ve haklı taleplerine sırt çevrilmesi artık son bulmalıdır. Özellikle belirtmek isteriz ki sağlık çalışanları artık söz değil icraat görmek istemektedirler. Yıpranma payının bile 3 yıldır söz verilmesine rağmen sürüncemede bırakılması bizlerin zihinlerinde olumsuz bir örnek olarak durmaktadır. Umut ederiz ki sağlıkta ikinci faz veya dönüşüm sağlık çalışanları için sorunların çözüldüğü ve taleplerinin yerine getirildiği bir süreç olur. Biz bu sürecin en yakın takipçisi olarak çalışanlar adına cesurca mücadelemizi sürdüreceğiz. Sözlerin takipçisi, yapılacak düzenlemelere de çalışanlar adına dahil olma gayreti içinde olacağız. Siyasi iradeden beklentimiz sorunların çözümü adına ebeler haftasında ilk adımları görmektedir. Yurdun dört bir yanında görev yapan 53 bin ebe arkadaşımızın sesine kulak verilmelidir. Bu düşüncelerle fedakarlık gerektiren mesleğin cefakar çalışanları olan tüm ebe arkadaşlarımızın Ebeler Haftasını kutluyor, çalışma hayatlarında kolaylıklar ve güzel yarınlar diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN