Başkan Togar: "Referandumdan yüzümüzün akıyla çıktık"



SAMSUN - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açacağı bir seçimden Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla çıktık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, referandumdan "evet" sonucu çıkmasının ardından memleketi Samsun'da parti teşkilatlarını gezerek teşekkür ziyaretlerine başladı. Bakan Kılıç ve beraberindeki heyet, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Türkiye'nin bu zamana kadar yaşadığı en büyük seçimi, referandumu geride bıraktık. Bu seçimden başarıyla çıkmış Türk milletini Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiri ile yeni ufuklara yelken açacağı bir seçimden Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla çıktık. Bu vesile ile teşekkür ziyaretlerinde bize ilk sırayı veren Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a da şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.